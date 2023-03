Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Nitra passe déjà Nitra vainqueur de la coupe continentale passe le premier tour des playoffs, Trenčín prend les devants dans sa série Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/03/2023 à 10:19 Tweeter Trenčín - Michalovce : 2-0 (2-1)

Nitra - Poprad : 2-0 (3-0)



hockeynitra.com Nitra blanchit Poprad au match 3 et se qualifie pour les 1/4 - Michalovce : 2-0 (2-1)- Poprad : 2-0 Nitra avait fait le plus dur en remportant les deux premiers matchs à Poprad, malgré une nette domination de son adversaire, mais grâce aux prouesses de son portier. Une victoire devant ses partisans pouvait lui assurer une place en quarts. La partie commence pour le mieux pour les locaux, Sýkora ouvre la marque dès la première minute de jeu. Poprad mitraille tout le reste du tiers, sans succès. Le deuxième tiers s'équilibre mais le score ne bouge pas, profitant d'un powerplay en toute fin de période, Krivošík double la mise. Au dernier vingt, les chamois mettent les bouchées doubles mais en vain, ils ne pourront pas déjouer Kašík qui blanchit avec 35 arrêts. Le Corgoň sort du premier tour en balayant un adversaire normalement plus fort, en quarts de finale, Nitra affrontera le redoutable leader du championnat Košice. Après un bon succès au match 2, Trenčín retrouve sa glace pour les playoffs qui l'opposent à Michalovce. Le Dukla a parfaitement livré la marchandise et s'impose nettement pour prendre les commandes de la série et le mener au bord des quarts. S'il l'emporte demain à domicile s'en sera fini. Dans un premier tiers dominé par les locaux, Tourigny ouvre loigiquement le score. Les renards inversent la tendance au tiers médiant mais sans parvenir à scorer. Valach double la mise dès la reprise du dernier tiers. Les militaires verrouillent ensuite le match et l'emportent, LaCouvée signe un jeu blanc avec 29 arrêts.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Libor Kašík (HK Nitra)

** : Connor LaCouvée (HK Dukla Trenčín)

* : Marek Valach (HK Dukla Trenčín)











