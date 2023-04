Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Pas encore fini Zvolen s'impose avec brio à l'extérieur et pousse à la tenue d'un septième match Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/04/2023 à 11:18 Tweeter Zvolen : 0-3 (3-3)



hockeyslovakia.sk Hecl et Zvolen remportent le match 6 et égalisent la série Spišská Nová Ves -: 0-3 (3-3) Zvolen dos au mur dans la demi-finale devait l'emporter à Spišská Nová Ves pour continuer à se battre. Les locaux pouvaient rejoindre la finale en cas de succès devant leurs partisans. Les chevaliers dominent nettement le premier tiers mais le score reste vierge. Le deuxième vingt est complètement inversé, ce sont les locaux qui dominent mais Stupka donne l'avantage aux visiteurs. Les deux équipes poussent au dernier tiers dans un bon rythme. Hecl double la mise. Spišská Nová Ves ne parvient pas à recoller, les lynx sortent leur gardien en fin de partie mais Marcinek marque dans la cage vide. Les locaux ne parviendront pas à déjouer Trenčan qui blanchit avec 27 arrêts.

Zvolen remporte avec brio ce match 6 à l'extérieur et ramène la série une dernière fois à domicile pour un septième match décisif demain. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur