Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Plus qu'une Košice et Michalovce s'imposent et n'ont plus besoin que d'un succès pour rejoindre les demi-finales Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 23/03/2023 à 10:00 Košice : 1-2 (1-3)

Michalovce - Bratislava : 3-1 (3-1)



Photographe : TomᚠFeigl pour hkduklamichalovce.sk Michalovce remporte son troisième match des quarts Nitra -: 1-2 (1-3)- Bratislava : 3-1 (3-1) Michalovce vainqueur de justesse la veille dans un match complètement dominé par le Slovan et sur un penalty controversé en prolongation, espère prendre une avance décisive toujours devant ses partisans. Bratislava démarre à fond de train et Kukumberg ouvre la marque dès la première minute de jeu. Le score ne bouge pas avant la dernière période. Michalovce inscrit deux buts dans les deux premières minutes de la période pour renverser complètement le match. Les visiteurs poussent pour égaliser sans succès, avant un ultime but en cage vide. Michalovce qui est passé tout près de l'élimination en huitième de finale est sur le point de réaliser les quarts parfaits, un seul succès lui suffit pour éliminer le champion en titre. Bratislava dos au mur retourne chez lui pour sauver sa tête et devra vraiment trouver plus de réalisme devant la cage adverse. En remportant le troisième match à domicile, Nitra se lance dans la série et espère égaliser en s'imposant de nouveau mais Košice en a décidé autrement. La partie commence bien pour les métallurgistes et Parshin ouvre le score après à peine 4 minutes de jeu. Profitant d'un powerplay au quart d'heure de jeu, Chovan double l'avance de Košice. En toute fin de tiers, les locaux réduisent l'écart grâce à Green qui marque en suppériorité numérique. Nitra domine nettement le tiers médiant mais Riečický multiplie les sauvetages et le score ne bouge pas. Au dernier tiers, les visiteurs reprennent le contrôle du match ce qui leur permet de s'imposer. Troisième victoire dans la série pour Košice qui peut conclure dès demain à domicile.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Peter Galamboš (HK Dukla Ingema Michalovce)

** : Stanislav Škorvánek (HK Dukla Ingema Michalovce)

* : Dominik Riečický (HC Košice)











