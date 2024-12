Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Points importants en bas Trenčín remonte 9e, le Slovan 5e, en haut le podium : Košice, Spišská Nová Ves, Banská Bystrica gagne et ne change pas Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 18/12/2024 à 22:19 Tweeter Spišská Nová Ves : 1-3

Banská Bystrica - Nitra : 5-2

Michalovce - Košice : 1-3

Nové Zámky - Bratislava : 4-7

Trenčín - Zvolen : 3-2



hkduklatrencin.sk Le Dukla Trenčín domine Zvolen et passe 9e Žilina -: 1-3- Nitra : 5-2Michalovce -: 1-3Nové Zámky -: 4-7- Zvolen : 3-2 Le Dukla Trenčín remportent une victoire décisive en bas de tableau contre Zvolen qui lui permet de doubler son adversaire du jour et de lui ravir la neuvième place. Andrusiak ouvre le score pour le HKM dès la 3e minute, mais dans la minute suivante, Mráz égalise. Les locaux parviennent à prendre les devants au quart d'heure de jeu. Marcinek parvient à égaliser au tiers médiant. Au dernier tiers les visiteurs s'effondrent sous la pression continue des militaires qui repassent devant grâce à Stapley. Košice confirme en tête de la ligue avec un bon succès remporté à Michalovce avec deux points de Jääskeläinen et Martel. Spišská Nová Ves reste deuxième après une quatrième victoire de suite remportée sur la glace de Žilina. Une partie qui a vu le score vierge n'évoluer que dans les dix dernières minutes de jeu.

Banská Bystrica confirme sa place sur le podium en dominant, Nitra son premier poursuivant, relégué à cinq points après cette rencontre. Le champion en titre sortait pourtant en tête du premier vingt. Dès la reprise Voyer égalise en powerplay. Puis les béliers inscrivent deux buts sans réplique avant d'enfoncer le clou en dernière période, avec un second but dans la partie de Kukuča.

Le Slovan récupère la cinquième place du classement en s'imposant à Nové Zámky dans un match à rebondissements. Les visiteurs mènent rapidement 2-0, mais la charge du taureau lui permet de renverser le match et de mener à la moitié de la rencontre. NZ s'effondre ensuite et encaisse quatre buts en une dizaine de minutes. Nouveau revers pour la lanterne rouge qui n'a quasiment plus aucun espoir de survie. Bakoš, Pecararo et Peterek comptent chacun trois points dans la victoire de Bratislava.

Classement : HC Košice : 60 pts HK Spišská Nová Ves : 54 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 53 pts HK Nitra : 48 pts HC Slovan Bratislava : 45 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 43 pts DOXXbet Vlci Žilina : 38 pts HK Poprad : 37 pts HK Dukla Trenčín : 36 pts HKM Zvolen : 35 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 32 pts HC Nové Zámky : 16 pts











