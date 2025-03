Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Premier qualifié surprise Zvolen se qualifie à la surprise générale, Michalovce écrase le quatrième match et égalise Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 14/03/2025 à 21:02 Tweeter Michalovce - Trenčín : 5-0 (2-2)

Zvolen - Bratislava : 3-2 (3-1)



TASR/Profimedia Zvolen renverse le Slovan et rejoint les quarts de finale - Trenčín : 5-0 (2-2)- Bratislava : 3-2 (3-1) Zvolen a achevé sa surprise en éliminant le Slovan en quatre petites manches. Encore une fois les chevaliers ont démarré au grand galop. Kudrna ouvre le score dès la deuxième minute, Zuzin double déjà la mise au bout de six minutes de jeu. En toute fin de deuxième période, Hecl porte le score à 3-0 en powerplay. Bratislava se réveille enfin au dernier tiers. Peterek débloque le compteur des aigles. Le Slovan force et Hoelscher rapproche le score à 1'06 du terme. La dernière minute est infernale mais les locaux tiennent et se qualifie. Michalovce frappe très fort dans ce premier match décisif et écrase le Dukla complètement méconnaissable sur cette rencontre. Junca blanchit avec 24 arrêts. Rockwood marque un doublé. Les renards égalisent de fort belle manière dans cette série. Un dernier match décisif se disputera à Trenčín dimanche.

