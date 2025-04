Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Première fois devant Košice prend les devants pour la première fois dans la finale après une deuxième nette victoire de suite Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 22/04/2025 à 20:48 Tweeter Košice : 1-4 (1-2)



Jäzva Archambault et Košice prennent les devants à Nitra Nitra -: 1-4 (1-2) A égalité après deux matchs, les finalistes se retrouvent à Nitra pour une troisième match important qui permettra à l'un des deux de passer devant. La partie démarre sans round d'observation et Pollock ouvre la marque après moins de 3 minutes pour les visiteurs. Bubela égalise moins d'une minute plus tard et réchauffe le public. Košice domine nettement la première période et repasse logiquement devant grâce à Archambault. Le deuxième tiers se dispute sur un excellent rythme, Nitra est plus dangereux que son adversaire durant cette période mais le score ne bouge pas. Janus auteur de solides parades tient l'avantage des siens. Le dernier vingt est plus calme, les deux équipes semblent avoir laissées des forces dans ces quarante premières minutes de feu. Mikúš double l'avance des métallurgistes en début de période. Le champion en titre force pour revenir, mais en vain, la porte est solidement fermée. Lamper profite de la cage vide pour corser encore l'addition.

Deuxième victoire consécutive pour Košice qui prend les devants dans la finale avant un quatrième match demain où Nitra est dans l'obligation de l'emporter devant ses partisans sous peine d'être déjà dos au mur.











