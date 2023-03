Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Presque décanté Košice est au contact du sommet, Zvolen et le HC '05 se relancent et suivent. Nové Zámky revient dans les six. Trenčín espère se rapprocher encore, Liptovský Mikulᚠassure son maintien tandis que Prešov est relégué Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 04/03/2023 à 09:40 Tweeter hckosice.sk Košice blanchit et revient au contact de la première place



Košice - Spišská Nová Ves : 3-0

Liptovský Mikuláš - Bratislava : 3-1

Nové Zámky - Michalovce : 4-2

Poprad - Banská Bystrica : 2-4

Trenčín - Nitra : 4-2

Zvolen - Prešov : 7-0 - Spišská Nová Ves : 3-0- Bratislava : 3-1- Michalovce : 4-2Poprad -: 2-4- Nitra : 4-2- Prešov : 7-0



Classement : HC Slovan Bratislava : 93 pts HC Košice : 93 pts HKM Zvolen : 87 pts HC '05 Banská Bystrica : 79 pts HK Grotto Spišská Nová Ves : 76 pts HC Mikron Nové Zámky : 74 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 72 pts HK Poprad : 69 pts HK Dukla Trenčín : 68 pts HK Nitra : 61 pts MHk 32 Liptovský Mikuláš : 58 pts HC MV Transport Prešov : 52 pts © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur