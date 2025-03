Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Prolongations Spišská Nová Ves et Trenčín remportent le premier match en prolongation Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 19/03/2025 à 22:35 Tweeter Spišská Nová Ves - Zvolen : 2-1 ap (1-0)

Košice - Trenčín : 3-4 ap (0-1)



TASR Spišská Nová Ves remporte laborieusement le 1er match - Zvolen : 2-1 ap (1-0)Košice -: 3-4 ap (0-1) Spišská Nová Ves leader du championnat a été bousculé dans son premier match de playoffs par Zvolen, modeste douzième mais qui avait déjà écarté à la surprise générale, le Slovan au premier tour. Très dominateurs durant tout le match, le HKM ouvre logiquement la marque par Marcinek. Les lynx parviennent à rapidement égaliser mais restent malmenés tout le match. Il faut disputer une prolongation, celle-ci dure 17 minutes, Kestner donne finalement une victoire inespérée, au vue du match à SNV. Trenčín a créé une mini surprise en l'emportant en prolongation sur la glace de Košice au match 1. Malgré une domination locale plutôt nette, le Dukla prend une belle avance au tiers médiant et mène 3-1 grâce notamment à ses unités spéciales qui marquent deux fois. Lamper rapproche la marque, mais les métallurgistes ne parviennent pas à égaliser malgré leur domination. Finalement c'est Archambault qui arrache l'égalisation à 23 secondes du terme. Il faut disputer une prolongation, elle tourne court, au bout de 3 minutes de jeu supplémentaire, Bezúch donne la victoire aux militaires.

