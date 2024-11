Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Remontée lupine Les loups menés 3-1 remontent et l'emportent. Košice est toujours solide leader suivit par Banská Bystrica et Nitra. Poprad suit de plus loin Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/11/2024 à 20:43 Tweeter Poprad - Zvolen : 3-2 ap

Banská Bystrica - Spišská Nová Ves : 4-2

Košice - Michalovce : 5-1

Žilina - Liptovský Mikuláš : 4-3

Trenčín - Nitra : 1-7



vlcizilina.hockeyslovakia.sk Žilina domine Liptovský MikulᚠŽilina renoue avec la victoire à domicile en dominant Liptovský Mikuláš dans un match nettement dans la main des Vlci. Le HK32 mène pourtant d'une longueur à l'issue du premier tiers, puis 3-1 à la mi-match. L'accélération des loups leur permet d'égaliser avant la deuxième sirène. Jones donne l'avantage aux locaux dès l'entame du dernier vingt, leur domination ne débouche pas sur un nouveau but. Košice continue d'assurer en tête du classement avec une cinquième victoire consécutive à domicile en surclassant le Dukla Ingema. Une sale soirée pour Junca qui encaisse 5 buts sur les 28 lancers de la partie. Banská Bystrica inflige une nouvelle défaite à Spišská Nová Ves qui glisse au quatrième rang. Un début de match canon des locaux leur permet de mener 3-0 à l'entame du tiers médiant. Un doublé du défenseur lituanien, Ališauskas permet aux lynx de recoller. Wedman inscrit son deuxième but du soir pour assurer la victoire des béliers, désormais deuxièmes.

Nitra remonte sur le podium avec une écrasante victoire remportée chez le Dukla. Ritchie compte un hat trick, trois points également pour Hrnka. Poprad signe une deuxième victoire de suite mais laborieusement contre Zvolen. Pourtant les chamois ont mené par deux fois mais le HKM a su égaliser à chaque reprise. Le deuxième but a été marqué par Estephan à 1'20 de la sirène. Il faut disputer une prolongation et en toute fin de celle ci Calof donne la victoire aux locaux.



Classement : HC Košice : 51 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 44 pts HK Nitra : 42 pts HK Spišská Nová Ves : 42 pts HK Poprad : 38 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 35 pts HC Slovan Bratislava : 32 pts DOXXbet Vlci Žilina : 31 pts HKM Zvolen : 28 pts HK Dukla Trenčín : 27 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 23 pts HC Nové Zámky : 13 pts











