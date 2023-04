Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Réponse identique Zvolen s'impose sur le même score qu'elle avait perdu la veille et égalise la série Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 08/04/2023 à 10:39 Tweeter Spišská Nová Ves - Zvolen : 1-3 (2-2)



hockeyslovakia.sk Zvolen remporte le match 4 à Spišská Nová Ves et égalise Spišská Nová Ves avait pris les devants dans la série avec une belle victoire au match 3. Zvolen a répondu du berger à la bergère avec une victoire identique sur le même score dans ce match 4. Les deux équipes sont de nouveau à égalité et c'est le HKM qui récupère l'avantage de la glace.

Les visiteurs démarrent fort et Stupka ouvre la marque dès la 2ème minute de jeu. Les lynx égalisent rapidement sur un powerplay avant que Messner ne redonne l'avantage aux chevaliers juste avant la pause. Zvolen continue sa domination et creuse son avance au tiers médiant.

