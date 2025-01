Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Rien ne bouge Košice, Nitra, Bratislava et Banská Bystrica tous vainqueurs continuent d'occuper les mêmes places. En bas, Liptovský Mikulᚠse rapproche du maintien Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 14/01/2025 à 20:58 Tweeter Banská Bystrica - Trenčín : 3-0

Košice - Zvolen : 3-2

Spišská Nová Ves - Liptovský Mikuláš : 3-4 TAB

Nové Zámky - Nitra : 3-6

Bratislava - Poprad : 2-1



hc05.sk Banská Bystrica s'impose contre le Dukla

Banská Bystrica s'impose sur un score net dans un match pourtant nettement dominé par le Dukla qui malgré 21 tirs n'a pu déjouer Rabčan qui blanchit. Les trois buts arrivent tardivement, le dernier en cage vide. Les béliers restent cinquièmes malgré leur succès. - Trenčín : 3-0- Zvolen : 3-2Spišská Nová Ves -: 3-4 TABNové Zámky -: 3-6- Poprad : 2-1s'impose sur un score net dans un match pourtant nettement dominé par lequi malgré 21 tirs n'a pu déjouerqui blanchit. Les trois buts arrivent tardivement, le dernier en cage vide. Les béliers restent cinquièmes malgré leur succès. Košice assure sa première place avec une victoire logique mais serrée contre le HKM. Les métallurgistes ont fait la course en tête avec des bonnes performances de leurs étrangers Jääskeläinen, Guildon et Martel. Zvolen s'est accroché mais doit s'incliner.

Nitra conforte sa place sur le podium avec une nette victoire sur la glace de Nové Zámky. Dans ce net succès, Čederle inscrit un doublé. Les taureaux continuent de prendre du retard sur la sortie du trou avec presque vingt points de retard, leur mise à mort est de plus en plus probable.

Le Slovan se maintient dans le sillage avec un succès difficile contre Poprad. Les chamois prennent les devants au premier tiers, mais les aigles égalisent. Peterek donne finalement la victoire à cinq minutes du terme.

Liptovský Mikuláš remporte un succès inattendu aux tirs au but contre Spišská Nová Ves. Les lynx pensaient tenir leur victoire mais Gerlach arrache l'égalisation à 43 secondes du terme. Aux tirs au but le HK32 l'emporte et se rapproche encore un peu plus du maintien.

Classement : HC Košice : 74 pts HK Spišská Nová Ves : 70 pts HK Nitra : 67 pts HC Slovan Bratislava : 66 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 64 pts DOXXbet Vlci Žilina : 61 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 51 pts HK Poprad : 50 pts HK Dukla Trenčín : 50 pts HKM Zvolen : 49 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 45 pts HC Nové Zámky : 28 pts











