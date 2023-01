Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Rusé comme un renard Les renards de Michalovce croquent le leader et se relancent. Zvolen et Spišská Nová Ves continuent de gagner. En milieu de tableau, Banská Bystrica et Trenčín renouent avec le succès Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 07/01/2023 à 10:42 Tweeter Banská Bystrica - Nitra : 4-1

Poprad - Zvolen : 0-6

Spišská Nová Ves - Liptovský Mikuláš : 3-2

Trenčín - Nové Zámky : 4-2

Michalovce - Bratislava : 3-2



Photographe : TomᚠFeigl pour hkduklamichalovce.sk Les renards de Michalovce domine le leader Bratislava - Nitra : 4-1Poprad -: 0-6- Liptovský Mikuláš : 3-2- Nové Zámky : 4-2- Bratislava : 3-2 Michalovce a brisé sa série de quatre défaites d'affilée en s'offrant la peau du leader Bratislava. Dans un match serré, Pavlovs (2 points ce soir) marque le but victorieux des renards en début de dernier vingt, le Slovan ne reviendra pas. Le Dukla Ingema reprend le large à la sixième place, tandis que le champion en titre perd le trône et se retrouve deuxième.

Le HKM qui s'impose triomphalement à Poprad repasse en tête du championnat. Trenčan blanchit avec 34 arrêts. Marcinek, Viedenský, Langkow et Huntebrinker marquent tous deux points dans cette démonstration offensive des chevaliers.

Spišská Nová Ves enchaîne une cinquième victoire de suite pour conforter sa cinquième place. Cependant les lynx n'ont pas eu la partie facile face au MHk32. Le but victorieux a été marqué par Kerbashian en fin de dernier tiers. A noter les deux points du défenseur lituanien, Ališauskas.

Le HC '05 après quatre défaite de suite renoue enfin avec la victoire en corrigeant Nitra qui voit son embellie s'éteindre immédiatement. Trois buts au deuxième tiers et deux points pour Watling et Bíreš ont permis aux béliers de s'imposer confortablement.

Trenčín restait sur quatre défaites de rang, c'est maintenant fini, le Dukla l'a emporté nettement face à Nové Zámky qui s'incline pour la deuxième fois d'affilée. Les militaires ont démarré parfaitement la rencontre en menant 3-0 à la mi-match. Ils ont ensuite geré leur avance tranquillement. Šťastný marque deux points.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Vitalijs Pavlovs (HK Dukla Ingema Michalovce)

** : Nerijus Ališauskas (HK Grotto Spišská Nová Ves)

* : Andrej Šťastný (HK Dukla Trenčín)

Classement :

HKM Zvolen : 65 pts HC Slovan Bratislava : 63 pts HC Košice : 58 pts HC Mikron Nové Zámky : 56 pts HK Grotto Spišská Nová Ves : 56 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 53 pts HK Poprad : 46 pts HC '05 Banská Bystrica : 43 pts HK Dukla Trenčín : 41 pts MHk 32 Liptovský Mikuláš : 34 pts HK Nitra : 28 pts HC MV Transport Prešov : 27 pts











