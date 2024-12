Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Rythmé en fin d'année Žilina & Michalovce mettent du rythme en milieu de tableau en dominant les tôliers. Le Slovan continue sa série de victoires, Nitra repasse quatrième, Zvolen 9e, le HK32 remet de la distance avec le gouffre Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 31/12/2024 à 09:38 Tweeter Michalovce : 2-3

Spišská Nová Ves - Žilina : 2-3

Liptovský Mikuláš - Poprad : 4-1

Nitra - Banská Bystrica : 3-2 ap

Zvolen - Trenčín : 5-2

Bratislava - Nové Zámky : 7-1



TASR Žilina s'impose à Spišská Nová Ves Košice -: 2-3Spišská Nová Ves -: 2-3- Poprad : 4-1- Banská Bystrica : 3-2 ap- Trenčín : 5-2- Nové Zámky : 7-1 Žilina aligne une troisième victoire consécutive en mettant fin à la série de 8 de Spišská Nová Ves. Pourtant les lynx avaient rapidement ouvert le score par Groch dès la quatrième minute. Miller égalise en powerplay assez vite. En infériorité, Jones donne l'avantage aux loups. Les unités spéciales font la différence au tiers médiant, les locaux égalisent en powerplay mais les Vlci repassent devant également en suppériorité. Le score en reste là, le promu tient une nouvelle belle victoire.

Sixième victoire de rang pour le Slovan qui écrase Nové Zámky et se rapproche encore du sommet. Hoelscher et Ortega inscrivent chacun un doublé et quatre points, Pecararo compte lui trois points.

Nitra reprend la quatrième place de Banská Bystrica après l'avoir battu en prolongation sur un but de Green. Victoire importante donc pour le champion en titre qui enfonce les béliers vaincus pour la quatrième fois sur les cinq dernières journées. Michalovce s'offre une belle performance en allant s'imposant à Košice chez un leader qui doute après une troisième défaite consécutive. Pourtant les métallurgistes menaient 2-0 après un tiers. Les renards reviennent progressivement dans le match, et égalisent au début du tiers final. Michnáč donne la victoire logique au Dukla Ingema en fin de partie.

Zvolen surclasse le Dukla notamment avec trois points de Robertson et lui récupère la neuvième place.

Le HK32 rempore une victoire très importante contre Poprad qui lui permet de s'éloigner de nouveau de la dernière place. Gerlach a été le héros local a trois points, Ullman compte aussi trois unités à la fin de la rencontre.

Classement : HC Košice : 64 pts HK Spišská Nová Ves : 63 pts HC Slovan Bratislava : 59 pts HK Nitra : 56 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 56 pts DOXXbet Vlci Žilina : 50 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 49 pts HK Poprad : 44 pts HKM Zvolen : 43 pts HK Dukla Trenčín : 40 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 36 pts HC Nové Zámky : 25 pts © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











