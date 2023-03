Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Septième ciel Spišská Nová Ves remporte en prolongation le match 7 et rejoint les demi-finales Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 28/03/2023 à 10:46 Tweeter Banská Bystrica - Spišská Nová Ves : 2-3 ap (3-4)



hc05.sk Spišská Nová Ves gagne le 7ème match à Banská Bystrica Banská Bystrica à domicile espérait conclure la série devant ses partisans, elle qui avait mené par trois fois la série contre Spišská Nová Ves. Les lynx surdominent le premier tiers face à des locaux complètement à côté de leurs patins. Les efforts de SNV payent et Džugan ouvre les compteurs en première période. Les visiteurs pénalisés dès l'entame du deuxième vingt se font égaliser sur le powerplay par Kabáč. Le HC ‘05 domine le jeu mais ce sont encore les visiteurs qui repassent devant par Majdan à la mi-match. Sur un nouveau jeu de puissance, Urbánek égalise. Les béliers accélèrent au dernier tiers mais le score ne bouge pas avant la sirène finale.

Ce match 7 stressant devra s'achever en prolongation. Les locaux sont rapidement pénalisés dans l'overtime. Le tir de Kerbashian est dévié par la défense locale, mais le palet file au deuxième poteau où Reway n'a plus qu'à l'expédier au fond des filets pour offrir la victoire et la demi-finale à Spišská Nová Ves. Les lynx y affronteront Zvolen.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Martin Reway

** : Jakub Urbánek

* : Marcel Melicherčík











