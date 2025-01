Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Solide tôlier Košice assure sa place de premier, Zvolen remporte une victoire surprise dans la capitale et prend la 9e place Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 21/01/2025 à 20:41 Tweeter Košice - Nitra : 3-2

Bratislava - Zvolen : 2-3 ap



TASR/Profimedia Košice domine Nitra pour conforter sa première place - Nitra : 3-2Bratislava -: 2-3 ap Košice conforte sa première place avec une victoire importante remportée contre le champion en titre, Nitra. Le leader domine le premier tiers mais le score reste vierge. La partie s'équilibre au tiers médiant, Okoličány ouvre la marque pour Nitra, le tiers est haché de pénalités mais Vitaloš parvient à doubler l'avantage visiteur. Profitant enfin d'un powerplay à l'entame du dernier tiers, Mikúš réduit l'écart. Une minute plus tard, Havrila a déjà égalisé. Les efforts métallurgistes payent et Teves donne l'avantage à dix minutes de la fin. Nitra presse mais ne passera pas Janus et ne reviendra pas.

Il ne fallait pas arriver en retard à la patinoire de Bratislava puisqu'il ne faut que neuf petites secondes au HKM pour ouvrir le score par Hecl. Au quart d'heure de jeu, Jakúbek a doublé la marque. En toute fin de première période, Minárik réduit l'écart pour le Slovan. Takáč égalise au tiers médiant. Le dernier tiers est âprement disputé mais le score ne bouge pas, il faut donc disputer une prolongation. Les locaux sont pénalisés en overtime, une sacrée balle dans le patin, son adversaire en profite et Kudrna donne la victoire. Zvolen grimpe au neuvième rang mais avec un match d'avance.



Classement : HC Košice : 80 pts HK Spišská Nová Ves : 73 pts HC Slovan Bratislava : 70 pts HK Nitra : 67 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 66 pts DOXXbet Vlci Žilina : 65 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 56 pts HK Dukla Trenčín : 55 pts HKM Zvolen : 52 pts HK Poprad : 51 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 45 pts HC Nové Zámky : 28 pts











