Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Sourire à domicile Spišská Nová Ves l'emporte à domicile dans le match 3 et reprend les devants dans la série Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 07/04/2023 à 06:46 Tweeter Spišská Nová Ves - Zvolen : 3-1 (2-1)



TASR Spišská Nová Ves prend les devants à domicile - Zvolen : 3-1 (2-1) Spišská Nová Ves avait remporté l'avantage de la glace grâce à un succès au match 1 à Zvolen. La série à égalité et ce troisième match permettait de voir qui allait en profiter. Logiquement les lynx devant leurs partisans l'ont emporté avec un but par tiers. Kerbashian, Verbeek et Valach ont chacun marqué deux points.

Spišská Nová Ves peut prendre un avantage décisif ce soir à domicile. Le HKM n'a pas le choix il doit égaliser dans ce match 4 sous peine de se retrouver dos au ravin.











