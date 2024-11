Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Sur le podium Banská Bystrica grimpe sur le podium toujours dominé par Košice. Poprad et Michalovce suivent bien, Zvolen et le Dukla Trenčín assurent leur place au chaud Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 24/11/2024 à 20:15 Tweeter Bratislava - Košice : 4-5

Nové Zámky - Poprad : 2-5

Banská Bystrica - Nitra : 4-1

Michalovce - Spišská Nová Ves : 5-4 TAB

Žilina - Zvolen : 4-6

Trenčín - Liptovský Mikuláš : 2-0

hc05.sk Banská Bystrica domine Nitra et grimpe sur le podium

Banská Bystrica remporte un duel important contre Nitra et ravit à son adversaire la troisième place. Jackson ouvre rapidement la marque pour les visiteurs, il ne faut que quarante secondes à Chicoine pour égaliser. Profitant d'un powerplay, Faith met les béliers devant. Au dernier tiers, Chicoine inscrit son deuxième but avant un dernier en cage vide qui assure la victoire des béliers.

Le leader Košice s'est fait quelques frayeurs à Bratislava dans un classico du championnat mais l'emporte. Le Slovan mène après un tiers avec un doublé d'Ortega, dont un but sur penalty. Avec un but marqué chacun dans la deuxième période, l'écart ne bouge pas. Les métallurgistes renversent la rencontre au dernier tiers. Jääskeläinen inscrit son deuxième but du match et égalise dès la reprise. Petráš donne la victoire aux visiteurs.

Victoire convaincante pour Poprad chez la lanterne rouge, Nové Zámky, acquise notamment avec deux points pour Török et Šiška. Les chamois grimpent au cinquième rang.

Michalovce a ramé de toutes ses forces pour se défaire de Spišská Nová Ves. Pourtant après un tiers, les renards menaient déjà 4-1, l'écart ne bouge pas après quarante minutes. Les lynx rapprochent l'écart mais à deux minutes du terme tirent encore de l'arrière de deux unités. Ils sortent leur gardien et parviennnent à marquer deux fois pour égaliser. Finalement le Dukla Ingema parvient à l'emporter en fusillade. Junca repousse 31 lancers et 4 tirs au but.

Zvolen remporte un match très important à Žilina et se rapproche à une longueur de son adversaire du jour. Les chevaliers démarrent le match à toute allure, ils mènent 2-0 après un tiers, 4-1 après deux. Au dernier tiers les loups recollent à une lonngueur, mais deux buts en cage vide auront raison de leur retour.

Trenčín remporte une victoire très importante dans la course aux playoffs contre le HK32. Le Dukla a mené d'une longueur tout le match sur un but de Bortňák avant la libération de Josling en cage vide. Valent blanchit avec 23 arrêts.



Classement : HC Košice : 48 pts HK Spišská Nová Ves : 42 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 41 pts HK Nitra : 39 pts HK Poprad : 35 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 35 pts HC Slovan Bratislava : 32 pts DOXXbet Vlci Žilina : 28 pts HKM Zvolen : 27 pts HK Dukla Trenčín : 27 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 23 pts HC Nové Zámky : 13 pts











