Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Suspense Nitra remporte le match 6 et égalise la finale Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 27/04/2025 à 20:00 Tweeter Nitra - Košice : 3-1 (3-3)



Jäzva Nitra remporte le match 6 et égalise la finale - Košice : 3-1 (3-3) Nitra a fait le plus dur en l'emportant à l'extérieur et sauvant une première balle de match, cette fois à domicile le champion en titre doit encore l'emporter pour rester en vie et arracher un septième match. Košice est toujours à un succès du graal, s'il veut éviter un match décisif, certes à domicile, mais toujours indécis, il doit l'emporter en Slovaquie occidentale.

Passolt ouvre la marque dès la première minute de jeu. Les deux équipes se rendent ensuite coup pour coup mais le score n'évolue pas. Nitra domine un peu plus le deuxième tiers mais le tableau d'affichage en reste là. Au dernier tiers, Košice commence à revenir fort. Martel profite d'un powerplay pour égaliser. En toute fin de match, Šedivý écope d'un 5+20. L'occasion est trop belle pour Nitra, Descheneau les remet devant à 2 minutes du terme. Košice sort sort gardien pour tenter de revenir mais Bajtek assure la victoire dans la cage vide.

Deuxième succès consécutif pour Nitra dans la finale qui parvient à égaliser. Il faudra disputer un septième match décisif mardi à Košice.











