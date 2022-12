Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Suspense et rythme Zvolen repasse premier juste devant le Slovan. Košice confirme sur le podium tandis que les taureaux de Nové Zámky remontent. Spišská Nová Ves prend le large dans les places protégées et le MHk32 confirme son retour Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 27/12/2022 à 11:22 Tweeter Zvolen - Banská Bystrica : 6-3

Liptovský Mikuláš - Poprad : 4-3

Prešov - Spišská Nová Ves : 2-7

Nitra - Nové Zámky : 2-5

Trenčín - Bratislava : 1-2 ap

Michalovce - Košice : 1-2

Zvolen repasse en tête en brisant la série de victoires de Banská Bystrica grâce à deux buts et trois points de Bondra et Jedlička, trois points également pour Langkow.

Le Slovan glisse deuxième car il a du avoir recours à une prolongation pour déjouer Trenčín grâce à un but de Kytnár qui marque ainsi son deuxième point du match.

Košice confirme sa place sur le podium en s'imposant à Michalovce grâce à deux buts dans la dernière période. Les renards perdent une place et sont désormais cinquièmes.

Photographe : Miroslav Slávik pour hockeynitra.com Nové Zámky enfonce Nitra et repasse 4ème

En effet, Nové Zámky logique vainqueur chez la lanterne rouge Nitra revient à la quatrième place. Dans cette partie, les frères Mikúš, Jackson et Farley marquent deux points.

Spišská Nová Ves reprend un peu d'avance dans les places protégées après sa large victoire à Prešov et profitant des revers de ses deux poursuivants. Les chevaux ont tenus environ la première moitié du match avant de s'effondrer sous les assauts répétés des lynx. Nellis termine à trois points, Giľák marque deux buts, Kerbashian, Myklukha, Beaudry, Salituro, Verbeek et Rapáč marquent également deux points.

Après le bon point pris à Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš confirme à domicile en battant Poprad et en assurant un peu plus la dernière place qualificative pour les playoffs. Le MHk32 a pris le large avec deux excellents premiers tiers et un hat-trick de Saari qui lui permet de mener 4-1 ! L'équipe de Saint-Nicolas gère ensuite le retour de son adversaire au dernier vingt. A noter les trois assistances de Karsums et les deux de Kuru. Les étrangers du MHk32 ont parfaitement livré la marchandise dans ce match. repasse en tête en brisant la série de victoires degrâce à deux buts et trois points de Bondra et, trois points également pourLeglisse deuxième car il a du avoir recours à une prolongation pour déjouergrâce à un but dequi marque ainsi son deuxième point du match.confirme sa place sur le podium en s'imposant àgrâce à deux buts dans la dernière période. Les renards perdent une place et sont désormais cinquièmes.En effet,logique vainqueur chez la lanterne rougerevient à la quatrième place. Dans cette partie, les frèresetmarquent deux points.reprend un peu d'avance dans les places protégées après sa large victoire àet profitant des revers de ses deux poursuivants. Les chevaux ont tenus environ la première moitié du match avant de s'effondrer sous les assauts répétés des lynx.termine à trois points,marque deux buts,etmarquent également deux points.Après le bon point pris à Banská Bystrica,confirme à domicile en battantet en assurant un peu plus la dernière place qualificative pour les playoffs. Le MHk32 a pris le large avec deux excellents premiers tiers et un hat-trick dequi lui permet de mener 4-1 ! L'équipe de Saint-Nicolas gère ensuite le retour de son adversaire au dernier vingt. A noter les trois assistances deet les deux de. Les étrangers du MHk32 ont parfaitement livré la marchandise dans ce match.

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Micke Saari (MHk 32 Liptovský Mikuláš)

** : Radovan Bondra (HKM Zvolen)

* : Tomáš Mikúš (HC Mikron Nové Zámky)



Classement : HKM Zvolen : 58 pts HC Slovan Bratislava : 57 pts HC Košice : 52 pts HC Mikron Nové Zámky : 50 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 49 pts HK Grotto Spišská Nová Ves : 44 pts HC '05 Banská Bystrica : 40 pts HK Poprad : 38 pts HK Dukla Trenčín : 38 pts MHk 32 Liptovský Mikuláš : 28 pts HC MV Transport Prešov : 25 pts HK Nitra : 22 pts











