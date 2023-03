Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Temps supplémentaires Michalovce l'emporte en prolongation et égalise. Dans l'autre match, Košice l'emporte aux tirs au but et double son avance Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 19/03/2023 à 10:06 Tweeter Košice - Nitra : 4-3 TAB (2-0)

Bratislava - Michalovce : 2-3 ap (1-1)



Photographe : TomᚠFeigl pour hkduklamichalovce.sk Michalovce s'impose à Bratislava et égalise dans la série - Nitra : 4-3 TAB (2-0)Bratislava -: 2-3 ap (1-1) Le Slovan s'était fait quelques frayeurs au match 1 avant d'exploser tout en fin de partie. Michalovce réussit à renverser la tendance au match 2 et tient sa revanche qui lui permet d'égaliser dans la série avant deux matchs à domicile. Après un premier tiers vierge, Harris donne l'avantage à Bratislava. A la mi-match Vašaš égalise. En fin de partie les locaux reprennent les devants sur un but de Minárik et espèrent refaire le coup de la veille. Mais à 1'21 du terme Zabusovs arrache l'égalisation. En prolongation le Slovan est pénalisé mais parvient à tenir, à peine au retour à 5 Michalovce parvient à marquer. Galamboš lance puissamment, Coreau touche le palet mais celui-ci monte et retombe dans la cage pour donner une victoire aux renards. Košice net vainqueur au premier match a eu plus de mal à sedéfaite de Nitra au match 2 mais réussit à l'emporter de nouveau à domicile et mène 2-0 avant deux déplacements à l'ouest. Nettement dominateurs les locaux mènent rapidement 2-0. Profitant de l'indiscipline locale, les visistuers égalisent avec deux buts en fin de deuxième vingt. Pollock inscrit son second but du match à dix minutes du terme pour remettre logiquement les Métallurgistes devant. Green égalise à 4 minutes du terme. Košice surdomine la prolongation de 20 minutes sans résultat. Il faut donc disputer une séance de fusillade. Parshin, Chovan et Bartánus marquent côté local tandis que Gill est le seul à réussir une tentative côté Corgoň. Logique mais difficile victoire pour Košice qui assure son statut jusqu'alors.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Brett Pollock (HC Košice)

** : Christián Michalčin (HK Dukla Ingema Michalovce)

*** : Brett Pollock (HC Košice)

** : Christián Michalčin (HK Dukla Ingema Michalovce)

* : Libor Kašik (HK Nitra)











