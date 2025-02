Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Tous les qualifiés sont connus Zvolen s'empare de la dernière place qualificative pour les playoffs. Spišská Nová Ves est quasi assuré de terminer premier, Žilina continue son rythme acharné pour rattraper le podium. Trenčín et Michalovce gagnent en milieu de tableau Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 28/02/2025 à 20:40 Tweeter Zvolen : 4-7

Michalovce - Liptovský Mikuláš : 5-2

Košice - Spišská Nová Ves : 3-4

Nové Zámky - Žilina : 1-5

Trenčín - Poprad : 4-3 ap



hc05.sk Zvolen se qualifie pour les playoffs en gagnant à Banská Bystrica Banská Bystrica -: 4-7- Liptovský Mikuláš : 5-2Košice -: 3-4Nové Zámky -: 1-5- Poprad : 4-3 ap Avec un large succès remporté sur le glace de Banská Bystrica, le HKM composte son billet pour les playoffs. Olson complète le tour du chapeau, Kudrna marque un doublé tandis que Hecl aura réalisé quatre assistances. Zvolen est à quatre points de la neuvième place et peut espérer encore progresser avant les séries éliminatoires.

Spišská Nová Ves remporte le choc à Košice et avec six points d'avance à deux journées du terme est quasiment assuré de terminer premier. Les deux équipes se sont pourtant neutralisés pendant quarante minutes mais un doublé de Meireles a permis aux lynx de prendre une avance décisive malgré un retour locale dans les derniers instants.

Žilina assure sa quatrième place avec une victoire logique à Nové Zámky qui n'en finit plus de couler.

Trenčín repart de l'avant avec un succès serré mais précieux contre Poprad qui le précède au classement. Josling délivre le Dukla en prolongation avec un but en powerplay. Michalovce enterre les espoirs du HK32 qui devait gagner tous ses derniers matchs pour espérer encore raccrocher les playoffs. Les locaux menaient 3-0 après un tiers et un doublé de Rockwood. Liptovský Mikuláš revient à une longueur après un excellent deuxième tiers. Les renards prennent le large au dernier vingt avec un second but de Krastenbergs. Le Français Junca a repoussé 25 lancers.

Classement : HK Spišská Nová Ves : 101 pts HC Košice : 95 pts HK Nitra : 94 pts DOXXbet Vlci Žilina : 91 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 85 pts HC Slovan Bratislava : 81 pts HK Poprad : 80 pts HK Dukla Trenčín : 77 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 74 pts HKM Zvolen : 70 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 59 pts HC Nové Zámky : 29 pts © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur