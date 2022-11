Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Un nouveau patron Le Slovan retrouve les sommets de la tipos extraliga. Zvolen reste sur le podium, Košice et Michalovce restent au contact, plus bas Poprad et Trenčín mène la chasse Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 28/11/2022 à 17:01 Tweeter Bratislava : 1-2

Nitra - Trenčín : 3-4

Košice - Spišská Nová Ves : 4-1

Nové Zámky - Michalovce : 1-3

Poprad -Banská Bystrica : 5-0

Zvolen - Prešov : 4-3



mhk32lm.sk Le Slovan s'impose à Liptovský Mikulᚠet passe 1er Liptovský Mikuláš -: 1-2Nitra -: 3-4- Spišská Nová Ves : 4-1Nové Zámky -: 1-3-Banská Bystrica : 5-0- Prešov : 4-3 Le Slovan remporte une victoire serrée sur la glace de Liptovský Mikuláš. Un succès capital qui permet aux Aigles de retrouver la tête du championnat. Bratislava devra négocier sereinement cette semaine car elle joue son match en retard contre l'équipe en forme du moment, Košice, mercredi et vendredi elle défie Nové Zámky qui le suit au classement. En cas de double défaite, le club de la capitale replongerait mais en cas de succès il prendrait le large. Zvolen se maintient sur le podium et se rapproche du deuxième rang avec une victoire difficile face à Prešov. Malgré une nette domination le HKM a peiné pour se défaire des chevaux, Stupka a largement contribué à la victoire locale avec un doublé. Košice poursuit son excellent série avec une deuxième victoire de suite mais une treizième lors des 16 derniers matchs, ce qui lui permet de monter au quatrième rang ! Cette fois c'est Spišská Nová Ves qui a été la victime des métallurgistes. Leskinen marque un doublé et trois points !

Michalovce s'offre un excellent victoire chez le leader Nové Zámky qui du coup glisse à la deuxième place. Troisième victoire consécutive pour les renards toujours cinquièmes mais qui regardent vers le haut.

Poprad remet la marche en avant après deux revers de suite et écrase Banská Bystrica dans un match à sens unique. Les chamois inscrivent cinq buts avec cinq buteurs différents, mais Kotvan compte trois mentions d'assistances et Vainio deux points. Rychlík repousse 21 tirs et blanchit.

Trenčín signe une troisième victoire en quatre matchs pour continuer de maintenir le rythme, le Dukla inflige une cinquième défaite de suite (hors compétition européenne) à Nitra. Les visiteurs ont fait la course en tête tout le match et 3 assistances de Sojčik ont suffit au Dukla pour revenir avec les points. Malgré leurs efforts et deux points de Čederle n'ont jamais permi aux locaux d'égaliser.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Peter Sojčik (HK Dukla Trenčín)

** : Ville Leskinen (HC Košice)

* : Roman Rychlík (HK Poprad)



Classement :

HC Slovan Bratislava : 42 pts HC Mikron Nové Zámky : 41 pts HKM Zvolen : 40 pts HC Košice : 36 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 36 pts HK Grotto Spišská Nová Ves : 34 pts HK Poprad : 28 pts HK Dukla Trenčín : 27 pts HC '05 Banská Bystrica : 23 pts MHk 32 Liptovský Mikuláš : 21 pts HK Nitra : 21 pts HC MV Transport Prešov : 20 pts











