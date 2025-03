Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Un revient, l'autre pas Notra double la mise après un succès en prolongation. Banská Bystrica cartonne au match 2 et égalise Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 18/03/2025 à 21:10 Tweeter Banská Bystrica : 0-8 (1-1)

TASR Nitra déjoue de justesse Poprad au match 2 Žilina -: 0-8 (1-1)- Poprad : 4-3 (1-1) Nitra vainqueur au premier match, a remis la gomme au deuxième après un succès très compliqué acquis contre Poprad. Un bon premier tiers permet au champion en titre d'ouvrir la marque, mais les visiteurs égalisent. Les efforts locaux payent, Cotton remet les remet devant. Dans un second tiers équilibré, Bracco égalise en powerplay. C'est encore un powerplay qui permet à Jackson de remettre Nitra devant au tout début de la dernière période. Les chamois continuent de pousser et Calof égalise. Il faut disputer une prolongation, après plus de 76 minutes de jeu, Buček donne la victoire à Nitra. Banská Bystrica égalise dans sa série avec un cinglant succès remporté sur la glace des Vlci. L'Ukrainien Myklukha inscrit un hat-trick, Turnbull un doublé, deux points également pour Scarlett, Wedman et Boucher. Avec 34 arrêts, Emond blanchit. Victoire triomphante pour les béliers qui retrouveront leur glace pour les deux prochains matchs. © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











