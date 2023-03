Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Un ultime leader Košice termine la saison leader, Nové Zámky se qualifie directement pour les quarts. En 1/8ème s'affronteront, Michalovce, Trenčín, Poprad et Nitra qui arrache la dernière place qualificative malgré son revers Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 06/03/2023 à 09:39 Tweeter Košice : 2-4

Michalovce - Poprad : 2-4

Nitra - Liptovský Mikuláš : 0-1

Bratislava - Nové Zámky : 2-4

Spišská Nová Ves - Zvolen : 6-3

Trenčín - Prešov : 1-4



Photographe : Maroš Búrik pour hc05.sk Košice domine le HC '05 et termine la saison en tête Banská Bystrica -: 2-4Michalovce -: 2-4Nitra -: 0-1Bratislava -: 2-4- Zvolen : 6-3Trenčín -: 1-4 Košice continue de cartonner en cette fin d'année, elle aligne une huitième victoire d'affilée en dominant le HC '05 avec deux points de Jaaskelainen. Une forme olympique des métallurgistes qui leur permet de ravir le premier rang sur la dernière journée ! Les béliers restent quatrièmes et batailleront en quarts contre Spišská Nová Ves.

En effet malgré sa victoire contre Zvolen qui continue de patiner, Spišská Nová Ves ne parvient pas à quitter le cinquième rang. Verbeek marque un hat-trick et Kerbashian inscrit quatre points, Majdan termine aussi à trois points. les deux équipes sont qualifiés pour les quarts, tandis que le HKM affrontera les taureaux, SNV défiera les béliers.

Nové Zámky confirme sa bonne forme de fin d'exercice en s'imposant chez le leader, Bratislava, et assure sa sixième place, synonyme de qualification directe pour les quarts, où elle affrontera une équipe de Zvolen en plein marasme. A noter dans ce match le doublé de Tomáš Mikúš. Deuxième défaite consécutive pour le Slovan au pire moment puisqu'il perd la première place du général.

Poprad remporte un match capital à Michalovce qui lui permet de terminer septième d'un cheveu devant son adversaire du jour. Pourtant les renards menaient 2-0 après un tiers, les chamois ont égalisé au deuxième avant de marquer encore deux fois au dernier pour assurer leur victoire. Poprad recevra Nitra pour les huitièmes de finale tandis que Michalovce qui finit neuvième affrontera le Dukla.

hockeynitra.com Nitra perd contre Liptovský Mikulᚠmais va en playoffs

Nitra a joué a qui perd gagne hier à domicile, en effet malgré sa défaite contre Liptovský Mikuláš, elle s'empare bien de la dernière place qualificative pour les palyoffs a égalité de points contre son adversaire du jour. Un unique but signé Uhrík et un jeu blanc (34 arrêts) de Valent ont suffit au MHk 32 qui malgré tout ne peut raccrocher les séries mais sauve sa tête en extraliga slovaque. Cependant Nitra termine avec deux défaites d'affilée et quatre sur ses cinq derniers matchs, pas de quoi être en confiance avant d'affronter en playoffs Poprad.

Dès mercredi, les huitièmes de finale démarrent : Poprad affronte Nitra et Michalovce s'oppose à Trenčí . La série au meilleur des cinq matchs débute ses deux premiers matchs chez le mieux classé avant un troisième match chez le moins bien classé et si besoin un quatrième match d'appoint toujours chez le moins bien classé et eventuellement un dernier chez le mieux classé. Les deux qualifiés de ce tour rejoindront les quarts pour y affronter le premier et le deuxième donc Košice et Bratislava qui les attendent de pied ferme.

Les matchs se jouent, le 8, 9 et 11 mars et au besoin le quatrième match le 12 et le cinquième le 14. Les quarts de finale débuteront le 15.

Classement final : HC Košice : 96 pts HC Slovan Bratislava : 93 pts HKM Zvolen : 87 pts HC '05 Banská Bystrica : 79 pts HK Grotto Spišská Nová Ves : 79 pts HC Mikron Nové Zámky : 77 pts HK Poprad : 72 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 72 pts HK Dukla Trenčín : 68 pts HK Nitra : 61 pts MHk 32 Liptovský Mikuláš : 61 pts HC MV Transport Prešov : 55 pts











