Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Un vrai classique Košice remporte un duel classique au bout du suspense contre Bratislava. Nitra revient sur le podium, Trenčín reste 7e, Michalovce 8, Poprad 9, Zvolen rebondit derrière Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 28/01/2025 à 21:05 Tweeter Poprad - Nové Zámky : 12-0

Košice - Bratislava : 3-2 TAB

Spišská Nová Ves - Michalovce : 1-3

Liptovský Mikuláš - Trenčín : 1-2 ap

Nitra - Banská Bystrica : 5-2

Zvolen - Žilina : 5-1



hckosice.sk Košice remporte le classique de l'Extraliga contre le Slovan - Nové Zámky : 12-0- Bratislava : 3-2 TABSpišská Nová Ves -: 1-3Liptovský Mikuláš -: 1-2 ap- Banská Bystrica : 5-2- Žilina : 5-1 Košice gagne sur le fil le classico contre le Slovan en s'imposant aux tirs au but. Un match plutôt équilibré où les deux équipes se neutralisent jusqu'à la fusillade finale. Un succès qui permet aux métallurgistes de creuser son avance en tête de la ligue.

Nitra remonte sur le podium avec une victoire remportée contre Banská Bystrica. Pourtant le champion en titre était encore mené 1-2 après quarante minutes mais il parvient à renverser la table au dernier vingt et inscrire deux buts en cage vide pour assurer une victoire plus large au score que dans le jeu.

Le Dukla se maintient septième mais a bêtement laissé filer un point contre Liptovský Mikuláš qui arrache l'égalisation à 42 secondes de la sirène finale. Krajčovič donne la victoire à Trenčín dans la prolongation. Michalovce repart de l'avant après 3 revers d'affilée, avec un bon succès glané sur la glace de Spišská Nová Ves. Un solide premier vingt permet aux renards de mener 2-0, avantage qu'ils ne lâcheront plus. Ils grimpent au huitième rang. Poprad humilie Nové Zámky qui n'en finit plus de perdre de manière lourde, mais là le 12-0 est un sacré record ! Calof marque six points dans cette partie, Cracknell quatre, Bjalončík et Kotvan trois. Vay blanchit avec 27 arrêts.

Zvolen reprend un peu de distance avec les mauvaises places avec un succès cinglant contre les Vlci qui s'effondrent dans cette partie. Marcinek et Olson marquent deux points chacun.

Classement : HC Košice : 85 pts HK Spišská Nová Ves : 79 pts HK Nitra : 75 pts DOXXbet Vlci Žilina : 73 pts HC Slovan Bratislava : 72 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 69 pts HK Dukla Trenčín : 61 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 60 pts HK Poprad : 59 pts HKM Zvolen : 55 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 52 pts HC Nové Zámky : 28 pts











