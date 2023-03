Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Zvolen double difficilement Deuxième victoire difficile pour Zvolen qui mène quand même sa barque. Dans l'autre match Spišská Nová Ves atomise son adversaire pour égaliser Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/03/2023 à 08:22 Tweeter Banská Bystrica - Spišská Nová Ves : 0-6 (1-1)

Zvolen - Nové Zámky : 4-3 ap (2-0)

hkmzvcolen.sk Zvolen double son avance en prolongation contre Nové Zámky

Deuxième victoire en prolongation pour Zvolen qui double son avance dans la série qui l'oppose à Nové Zámky. Cette fois le HKM a encore eu plus de mal que la veille, mené à trois reprises par les taureaux il a réussit à chaque fois à revenir. Šiška arrache la dernière égalisation à 57 secondes de la sirène finale. Comme la veille, NZ est pénalisé en prolongation, et comme la veille les chevaliers en profitent pour l'emporter sur un but de Huntebrinker. Certes Zvolen mène 2-0 mais la série est serrée et le deux prochains matchs à Nové Zámky peuvent changer la donne. Deuxième victoire en prolongation pourqui double son avance dans la série qui l'oppose à. Cette fois le HKM a encore eu plus de mal que la veille, mené à trois reprises par les taureaux il a réussit à chaque fois à revenir.arrache la dernière égalisation à 57 secondes de la sirène finale. Comme la veille, NZ est pénalisé en prolongation, et comme la veille les chevaliers en profitent pour l'emporter sur un but de. Certes Zvolen mène 2-0 mais la série est serrée et le deux prochains matchs à Nové Zámky peuvent changer la donne. Spišská Nová Ves égalise de la meilleure manière en atomisant Banská Bystrica au match 2. Melicherčik blanchit avec 25 arrêts, tandis que Reway marque trois points, Wandas, LaPorte et Kerbashian deux.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Martin Reway (HK Grotto Spišská Nová Ves)

** : Maroš Jedlička (HKM Zvolen)

*** : Martin Reway (HK Grotto Spišská Nová Ves)

** : Maroš Jedlička (HKM Zvolen)

* : Kale Kerbashian (HK Grotto Spišská Nová Ves)











