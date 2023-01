Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Tipos SHL : Ca bouge en haut de tableau Žilina et Skalica cartonnent et restent en haut de tableau, suivis par les Gladiators et le Spartak qui enchaînent également les succès. Topoľčany se replace tandis que les Knights gardent un mince espoir Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 07/01/2023 à 14:00 Tweeter hockeyslovakia.sk Skalica gagne deux fois et grimpe sur le podium

Skalica a remporté deux nettes victoires à domicile cette semaine pour s'emparer de la troisième place du championnat. Le HK Esmero s'est nettement déjoué de Martin mercredi. Un départ surpuissant permet aux rouges et verts de mener 4-0 après la première moitié de la partie. Les visiteurs divisent en deux l'avance locale mais ne reviendront pas. Vendredi, pas de surprise avec une nette victoire face à Topoľčany

Sale semaine pour le leader Humenné qui a subit sa première défaite en 9 parties à domicile face au modeste club de Topoľčany. Puis, décimés par un virus, les lions ont du faire forfait de leur rencontre de vendredi face à Považská Bystrica.

Žilina a remporté ses deux matchs de la semaine et reste sur quatre victoires d'affilée qui lui permettent de conforter la deuxième place et même de se rapprocher du HC 19. Les loups ont peiné pour remporter aux tirs au but le derby à Považská Bystrica. Vendredi, le Vlci a explosé Levice. Tomek blanchit avec 23 arrêts, Koyš inscrit trois points.

Martin a passé une semaine très délicate avec deux nets revers et reste sur quatre d'affilée. Après avoir perdu la deuxième place la semaine dernière, le HK Vitar vient de perdre la troisième et n'a plus aucun point d'avance sur ses deux prochains poursuivants. Martin a subit une déroute à Skalica avant d'être battu à domicile par les Modré Krídla. Il faudra vite redresser la barre la semaine prochaine car derrière le rythme est fort.

Trnava grimpe au cinquième rang après deux succès glanés cette semaine. Les Gladiators ont peiné dans la capitale pour défaire les ailes bleues. Ils ont pourtant menés toute la partie avant d'être rejoins au score en fin de match. Finalement c'est Maarnela qui donne la victoire en prolongation. Malmenés sur la glace de Žiar nad Hronom les Gladiators étaient menés 3-1 après 25 minutes. Ils ont réussit à renverser la tendance et à passer devant avant la deuxième sirène ! Trois buts sans réplique au dernier vingt permettent une nette victoire pour Trnava. Urban et Ružek marquent trois points ! Photographe : V. Chramazda pour hkmskziar.sk Les Gladiators l'emportent à Žiar nad Hronom

Le Spartak enchaîne les succès et se retrouve sixième. Il a dominé l'Indian avec confiance avant de se faire peur contre les Knights. Mené 2-0 après un tiers, Dubnica nad Váhom a renversé la tendance au deuxième tiers en marquant trois fois en profitant de l'indiscipline locale. Mais le club du TSS Group s'est fait peur jusqu'au bout.

Le HK '95 glisse septième car il n'a joué qu'un match cette semaine qu'il a perdu aux tirs au but face aux loups de Žilina.

Les Modré Krídla Slovan ont connu une semaine à quatre points avec une défaite serrée contre les Gladiators. Menées au score les Ailes Bleues sont parvenues à revenir et chercher la prolongation grâce à trois points de Petráš avant de s'incliner dans celle-ci. Klučiar marque encore deux points dans la victoire remportée vendredi à Martin.

Žiar nad Hronom s'est encore incliné deux fois cette semaine. D'abord à Dubnica sans trop de contestation possible. Puis l'Indian a certes mené la danse en début de match vendredi mais a finit par exploser face aux offensives de Trnava.

Topoľčany s'est offert la performance de ce début d'année en faisant enfin chuter le leader Humenné avec deux points de Ručkay et de Bystričkan. Cette victoire lui permet de repasser dixième à égalité avec la neuvième place. Le miracle ne s'est pas produit une deuxième fois avec une nette défaite à Skalica.

Levice descend onzième avec une défaite aux tirs au but à domicile contre Brezno. Une sacrée contre performance ! Les lions ont ensuité été écrasé par Žilina sans parvenir à marquer un but.

Brezno a été plutôt performant cette semaine avec une victoire aux tirs au but arrachée à Levice le dernier non relégable, ce qui lui permet de réduire un peu son retard. Volko a marqué un doublé dans cette victoire importante. Les Knights ont mené la vie dure au Spartak avec deux points de Jasenec mais doivent s'incliner d'un petit but sans prendre de point. Même s'ils ont été plus en forme les chevaliers restent derniers avec neuf points de reatrd. Il ne faudra pas traîner pour réduire cet écart encore considérable. et

Mercredi 4 janvier (27ème journée)



Modré Krídla Slovan - Trnava : 4-5 ap

Skalica - Martin : 5-2

Dubnica - Žiar nad Hronom : 3-1

Humenné - Topoľčany : 1-3

Levice - Brezno : 4-5 TAB

Považská Bystrica - Žilina : 1-2 TAB



Vendredi 6 janvier (28ème journée)



Brezno - Dubnica : 3-4

Martin - Modré Krídla Slovan : 1-2

Skalica - Topoľčany : 5-2

Žiar nad Hronom - Trnava : 3-7

Žilina - Levice : 6-0





Classement : HC 19 Humenné : 61 pts VLCI Žilina : 57 pts HK Esmero Skalica : 54 pts HK Vitar Martin : 51 pts HK Gladiators Trnava : 51 pts TSS Group Spartak Dubnica nad Váhom : 51 pts HK '95 Považská Bystrica : 48 pts Modré Krídla Slovan Bratislava : 40 pts HK MŠK Indian Žiar nad Hronom : 33 pts HC Topoľčany : 33 pts HK Levice : 32 pts HK Brezno Knights : 23 pts Slovaquie U18 : 2 pts











