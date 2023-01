Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Tipos SHL : Décantation Le classement se décante, Žilina reste en tête, Martin et Trnava assurent. Le Spartak cartonne pour se replacer, les Modré Krídla restent à l'embuscade. En bas, Topoľčany et Žiar nad Hronom confortent leurs bonnes places tandis que Brezno conserve espoir du maintien Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 28/01/2023 à 14:30 Tweeter hkmartin.sk Le Spartak Dubnica enchaîne les victoires et passe 5ème

Le Spartak a réalisé une excellente semaine en remportant ses deux matchs sans encaisser le moindre but ! Six points qui lui permettent de grimper au cinquième rang de la Tipos SHL. Lietava blanchit Levice avec 28 arrêts mercredi. Matej Kristín passé par Lyon, Briançon et Tours, blanchit Martin avec 14 arrêts.

Žilina reste en tête malgré une semaine compliquée. Battus à Martin, les loups jouaient le match au sommet à Humenné vendredi. La partie est bien dure pour les Vlci menés 5-1 à la mi match. Mais ils parviennent à égaliser avec notamment un hat-trick de Macek. C'est ce même Macek qui marque en prolongation son quatrième but de la soirée pour donner une improbable mais si importante victoire à Žilina.

Le HC19 reste second mais continue son parcours laborieux avec deux nouveaux revers cette semaine. Battu à Brezno chez la lanterne rouge, Humenné se traîne et s'est incliné à domicile en prolongation contre les Vlci après avoir pourtant mené 5-1 ! Troisième défaite de rang pour les Lions qui n'ont presque plus d'avance sur leurs poursuivants.

Martin occupe toujours la dernière marche du podium mais se rapproche à un point du deuxième rang. Le HK Vitar a fait un excellent match mardi pour l'emporter à domicile contre le leader. Mais sa série de cinq victoires s'est arrêté à Dubnica avec un revers serré mais qui empêche les bleus et blancs de passer deuxièmes.

Trnava suit et reste à un point de la troisième place, à deux de la deuxième. Les Gladiators ont peiné mercredi en s'inclinant en prolongation devant ses fans contre le HK '95. En déplacement à Levice ils se sont emparés de la victoire, une semaine à quatre point suffisante pour maintenir la pression sur leurs prédécesseurs.

Skalica continue de plonger et sort des six premières places protégées (qui permettent d'accéder directement aux quarts de finale des playoffs). Le HK Esmera a enchaîné trois nettes défaites contre des adversaires du bas de tableau. L'équipe U18 de Slovaquie qui n'avait pas gagné un match en 15 rencontres contre les clubs de la ligue, puis à Žiar nad Hronom et enfin une humiliation à domicile contre les Knights derniers du classement. Cinq défaites d'affilée, rien ne va plus à Skalica.

hcslovan.sk Les Modré Krídla Slovan l'emportent à Považská Bystrica

Les Modré Krídla avancent leurs pions et s'éloignent du bas de tableau tout en se rapprochant petit à petit de leurs prédécesseurs. Ils ont subit une nette défaite sur la glace de Topoľčany sans parvenir à marquer de but. Les ailes bleues se sont bien reprises à Považská Bystrica en blanchissant les locaux avec 40 arrêts de Beke.

Derrière, Topoľčany tient la corde mais de justesse. Une belle victoire contre le Slovan B avec un jeu blanc de Ovečka (31 arrêts) a permis de bien démarrer la semaine. Mais face à la Slovaquie U18, ils ont laissé filer une avance de deux buts avant finalement de l'emporter en prolongation sur un but d'Addison. En fin de semaine, Topoľčany reçoit un adversaire direct mais s'incline face au HK MŠK Indian qui du coup lui recolle aux basques.

Žiar nad Hronom continue d'assurer et avec ses deux victoires de la semaine porte son total à quatre succès consécutifs. La remontée de l'Indian se poursuit. ZnH a dominé séchement Skalica devant ses partisans avant de l'emporter à Topoľčany dans une victoire vitale pour la course aux séries. Le HK MŠK n'est qu'à un point de la neuvième place, par contre il a distancé son premier poursuivant à six longueurs.

Levice voit les playoffs s'éloigner à grande vitesse, alors que ses concurrents enchaîne les succès, il est dans une spirale de trois revers de suite. Le lion s'est incliné à Dubnica sans pouvoir marquer de but avant d'être battu à domicile par les Gladiators. Il faudra redresser la barre au plus vite sous peine de dire adieu aux playoffs, voire pire, car derrière la chasse est lancée.

Mardi 24 janvier (60ème journée) :



Skalica - Slovaquie U18 : 1-2



Mercredi 25 janvier (33ème journée) :



Martin - Žilina : 4-3

Brezno - Humenné : 4-2

Trnava - Považská Bystrica : 5-6 ap

Dubnica - Levice : 2-0

Topoľčany - Modré Krídla Slovan : 3-0

Žiar nad Hronom - Skalica : 5-3



Jeudi 26 janvier (61ème journée) :



Topoľčany - Slovaquie U18 : 6-5 ap



Vendredi 27 janvier (34ème journée) :



Skalica - Brezno : 2-5

Humenné - Žilina : 5-6 ap

Dubnica - Martin : 1-0

Levice - Trnava : 1-3

Považská Bystrica - Modré Krídla Slovan : 0-3

Topoľčany - Žiar nad Hronom : 2-4



Classement : Vlci Žilina : 71 pts HC 19 Humenné : 66 pts HK Vitar Martin : 65 pts HK Gladiators Trnava : 64 pts TSS Group Spartak Dubnica nad Váhom : 63 pts HK '95 Považská Bystrica : 58 pts HK Esmero Skalica : 58 pts Modré Krídla Slovan Bratislava : 54 pts HC Topoľčany : 48 pts HK MŠK Indian Žiar nad Hronom : 47 pts HK Levice : 41 pts HK Brezno Knights : 33 pts Slovaquie U18 : 7 pts











