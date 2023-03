Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Tipos SHL : Deuxième surprise en huitièmes Žiar nad Hronom s'impose au premier tour et se qualifie pour les quarts de finale Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 14/03/2023 à 08:19 Tweeter Photographe : Mário Bóna Žiar nad Hronom se qualifie en éliminant Považská Bystrica

A égalité après quatre matchs les 8èmes et 9èmes s'affrontaient pour une ultime rencontre à Považská Bystrica, où des locaux favoris affrontaient le HK MŠK qui avait sauvé une balle de match sur une victoire tonitruante. Le premier très parfaitement équilibré ne voyait pas de but marqué. Gábor ouvre le score pour les Indiens mais le HK '95 se réveille et hausse le ton. Il ne faut que 16 secondes à Ligas pour égaliser, puis les panthères noires passent devant. Dès la reprise du dernier vingt, Fekiač (auteur de trois points dans la partie) égalise. Profitant d'un powerplay, Žiar nad Hronom repasse devant. La partie reste indécise mais Szypula double l'avantage des visiteurs. Považská Bystrica accélère en fin de partie, mais sans parvenir à réduire l'écart. En fin de match, PB donne tout et sort son gardien pour sauver sa peau, Gašpar conclut dans la cage vide la nette victoire des Indiens.

Deuxième surprise donc dans ce premier tour puisque c'est encore une fois le moins bien classé qui élimine le mieux classé. Žiar nad Hronom a laissé des plumes dans ce combat mais termine sur deux nettes victoires ces huitièmes de finale. En quarts, le HK MŠK Indian défiera le Spartak Dubnica. A égalité après quatre matchs les 8èmes et 9èmes s'affrontaient pour une ultime rencontre à Považská Bystrica, où des locaux favoris affrontaient le HK MŠK qui avait sauvé une balle de match sur une victoire tonitruante. Le premier très parfaitement équilibré ne voyait pas de but marqué.ouvre le score pour les Indiens mais le HK '95 se réveille et hausse le ton. Il ne faut que 16 secondes àpour égaliser, puis les panthères noires passent devant. Dès la reprise du dernier vingt,(auteur de trois points dans la partie) égalise. Profitant d'un powerplay,Žiar nad Hronom repasse devant. La partie reste indécise maisdouble l'avantage des visiteurs. Považská Bystrica accélère en fin de partie, mais sans parvenir à réduire l'écart. En fin de match, PB donne tout et sort son gardien pour sauver sa peau,conclut dans la cage vide la nette victoire des Indiens.Deuxième surprise donc dans ce premier tour puisque c'est encore une fois le moins bien classé qui élimine le mieux classé. Žiar nad Hronom a laissé des plumes dans ce combat mais termine sur deux nettes victoires ces huitièmes de finale. En quarts, le HK MŠK Indian défiera le Spartak Dubnica.







Score Match 1

7 mars Match 2

8 mars Match 3

10 mars Match 4

11 mars Match 5

13 mars Považská Bystrica (8ème) -

Žiar nad Hronom (9ème) 2 - 3 3 - 4 3 - 1 4 - 2 1 - 7 2 - 5

© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur