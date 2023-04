Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Tipos SHL : Humenné champion Le HC 19 arrache la victoire au match 7 et monte en extraliga slovaque Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 27/04/2023 à 14:36 Tweeter Photographe : LukᚠĎugel pour shl.hockeyslovakia.sk Humenné champion de Tipos SHL est promu en élite

Žilina arrache la victoire au match 6 à Humenné en prolongation sur un but de Pohl. Les loups ramènent la série finale pour un septième match à domicile. Le match 7 est très largement dominé par Žilina qui mène à deux reprises dans la rencontre mais se fait rejoindre à chaque fois. Finalement il faut sceller le sort aux tirs au but, une formule bien particulière pour un septième match de finale. Et à ce petit jeu les lions s'en sortent le mieux comme au match 4. Lenďák est le seul à marquer. Humenné s'impose et décroche le titre de champion synonyme de montée en extraliga l'année prochaine. Une fois encore Žilina reste à la porte.



Lundi 24 avril



Hummené - Žilina : 1-2 ap



Mercredi 26 avril



26 avril Žilina (1er) - Humenné (3ème) 3 - 4 2 - 5 7 - 0 1 - 2 3 - 4 TAB 1 - 9 1 - 2 ap 2-3 TAB © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











