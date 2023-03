Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Tipos SHL : Il en manque encore un Žilina, Humenné et Martin se qualifient pour les demi-finales. Dubnica et Žiar nad Hronom s'affrontent demain au match 7 pour savoir qui complétera le dernier carré Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/03/2023 à 19:22 Tweeter vlcizilina.hockeyslovakia.sk Žilina, leader du championnat, rejoint logiquement les 1/2

Žilina boucle sa série en 5 matchs mais s'est fait quelques frayeurs à Topoľčany. Au match 3 les loups étaient menés 5-1 au début du tiers médiant. Les Vlci marquent à quatre reprises pour égaliser et encore deux fois au dernier tiers pour l'emporter. Macek marque un quadruplé. Les loups peinent aussi au match 4. Et sont menés 4-1 à dix minutes de la fin. Comme la veille, ils inscrivent trois buts en deux minutes et égalisent. Mais ils doivent s'incliner en prolongation. La série retourne à Žilina mais les locaux écrasent ce match 5 avec 3 points de Mráz. Une qualification rapide et logique donc pour le leader qui rejoint les demi-finales.

Le Spartak s'impose sur le plus petit des scores au match 3 à Žiar nad Hronom sur un unique but de Škvarek et avec un nouveau jeu blanc (29 arrêts) de Lietava. Mais le club du peuple rate sa qualification en quatre matchs en s'inclinant d'une courte tête au match 4 à cause notamment de trois points de Szypula. Pour le match 5 à domicile, Dubnica perd une autre occasion de l'emporter et malgré un bon match se fait rejoindre et s'incline en fusillade. La série retourne à Žiar nad Hronom qui devant ses partisans sauve une troisième balle de match en l'emportant encore une fois au tirs au but après avoir égalisé en toute fin de match. Le match 7 décisif se déroulera à Dubnica lundi.

hkmartin.sk Martin élimine difficilement Trnava en sept matchs

Trnava qui avait remporté un bon quatrième match à Martin, confirme sa bonne forme en assommant son adversaire au match 5 avec un excellent dernier tiers dans lequel les Gladiators ont marqué trois fois. Antonov termine le match avec trois points. Deux nets succès d'affilée, Trnava semble avoir trouvé la clé et elle n'a plus besoin que d'un succès pour l'emporter. Cependant il faut aller gagner à Martin au match 6. Les locaux ne se laissent pas faire et dominent outrageusement la rencontre mais celle-ci s'achève sur un score de parité d'un partout. Fafrák obtient un tir de pénalité en prolongation et le converti pour donner la victoire à Martin qui pousse à un septième match à Trnava. Celui commence bien pour les visiteurs qui mènent rapidement 2-0 après un quart d'heure de jeu. Profitant d'un powerplay, Martin creuse encore l'avance. Un doublé de Miklík ramène les Gladiators au contact. Trnava presse pour réduire l'écart mais n'y arrivera pas. Martin s'impose au match 7 et rejoint le dernier carré.

Lundi 20 mars



Topoľčany - Žilina : 6-7

Žiar nad Hronom - Dubnica : 0-1



Mardi 21 mars



Topoľčany - Žilina : 5-4 ap

Žiar nad Hronom - Dubnica : 4-3



Mercredi 22 mars



Trnava - Martin : 5-2

Humenné - Modré Krídla Slovan : 4-3 TAB



Jeudi 23 mars



Žilina - Topoľčany : 7-3

Dubnica - Žiar nad Hronom : 3-4 ap



Vendredi 24 mars



Martin - Trnava : 2-1 ap

Modré Krídla Slovan - Humenné : 2-3 ap



Samedi 25 mars



Žiar nad Hronom - Dubnica : 3-2 TAB



Dimanche 26 mars



Trnava - Martin : Score Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Žilina - Topoľčany (1er-10ème) 4 - 1 8 - 0 7 - 2 7 - 6 4-5 ap 7 - 3 - Dubnica - Žiar nad Hronom

(2ème-9ème) 3 - 3 2 - 1 4 - 0 1 - 0 3 - 4 3-4 ap 2-3 TAB Humenné - Modré Krídla Slovan (3ème-6ème) 4 - 2 4 - 1 0 - 1 5 - 1 3-4 ap 4-3 TAB 3-2 ap - Trnava - Martin (4ème-5ème) 3 - 4 5 - 1 0 - 4 1 - 4 5 - 3 5 - 2 1-2 ap 2 - 3











