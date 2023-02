Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Tipos SHL : Le lion n'est pas mort Žilina, Humenné et Trnava continuent de truster le podium, le Spartak s'est replacé, Skalica revient dans les bonnes places tandis qu'en bas Levice charbonne pour sauver sa peau Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 04/02/2023 à 14:00 Tweeter Photographe : Mário Bóna pour hkmskziar.sk Levice écrase Žiar nad Hronom pour garder espoir

Levice réalise une semaine pleine avec deux victoires. Les lions toujours hors des playoffs n'ont pas encore vendu leur peau. En déplacement dans la capitale, Levice s'impose de justesse contre les Modré Krídla. Les lions ont ensuite dévoré les Indiens avec un doublé de Vorona. Deux succès qui permettent à Levice de prendre ses distances avec la relégation et de revenir à deux longueurs des séries.

Žilina s'est offert deux victoires tranquilles cette semaine pour continuer de truster la tête du championnat. Tomek blanchit Skalica avec 29 arrêts. Puis une victoire qui s'est dessinée en fin de partie à Topoľčany.

Humenné reste second mais peine toujours à retrouver de la sérénité. Certes le HC 19 a fait le taff à Martin pour s'imposer avec un jeu blanc de Kozel. Mais les lions se sont inclinés en prolongation à Skalica et comptent sept longueurs de retard sur la première place, avec tout de même un match en moins.

Trnava monte sur le podium après une victoire nette contre les U18 Slovaques et un bon succès contre Dubnica nad Váhom un adversaire direct. Cependant les Gladiators échouent à s'échaper et même à passer deuxièmes à cause d'un revers à domicile face à Martin autre adversaire direct.

Le Spartak parvient à se glisser à la quatrième place, il a pourtant cédé à Trnava mais s'est repris en atomisant la Slovaquie U18. Il a également remporté un succès confortable face au Slovan B.

Martin a glissé sixième avec un nouveau revers contre Humenné. Mais le HK Vitar a remis les pendules à l'heure en s'imposant à Trnava avec un hat-trick de Fafrák et reste dans le sillage des meilleurs.

hkskalica.hockeyslovakia.sk Skalica rebondit à domicile en déjouant Humenné

Skalica revient dans les six places protégées malgré un lourd revers chez le leader mercredi sans parvenir à marquer le moindre but. Le HK Esmera a su rebondir avec un beau succès devant ses partisans contre le HC 19. Kotvan a marqué deux fois dont le but de la victoire en prolongation. Skalica met ainsi fin à une série de six défaites de suite.

Považská Bystrica n'a joué qu'un seul match cette semaine et l'a perdu à Topoľčany. Une défaite qui lui fait perdre une place et sortir du bon groupe.

Mauvaise semaine pour les Modré Krídla toujours huitièmes mais qui après leur net succès contre la section U18 slovaque se sont inclinés deux fois de suite à domicile contre Levice et à Dubnica nad Váhom.

Le HK MŠK a continué sa course à la remontée mercredi en dominant le HK '95 a la surprise général. Mais les Indiens ont ensuite perdu pied à Levice un adversaire direct et s'inclinent lourdement. Une défaite qui les remet au contact de leur adversaire du jour voire même à portée de la zone non qualificative pour les séries.

Topoľčany a s'accroche avec un point soutiré à Brezno mais une mauvaise défaite contre le dernier de la classe. Le HCT a ensuite tenu bon devant le leader avant de s'effondrer au dernier tiers. Il n'est plus qu'à un point derrière la neuvième place, mais à seulement deux de la non qualification pour les séries, le suspense reste entier.

Un seul match pour les Knights cette semaine qui l'ont emporté aux tirs au but contre Topoľčany pour une quatrième victoire d'affilée. Brezno toujours en mission survie laisse tout de même filer un point a un adversaire direct. La partie reste compliquée pour les chevaliers encore à douze points du maintien, avec un match en moins tout de même. réalise une semaine pleine avec deux victoires. Les lions toujours hors des playoffs n'ont pas encore vendu leur peau. En déplacement dans la capitale, Levice s'impose de justesse contre les Modré Krídla. Les lions ont ensuite dévoré les Indiens avec un doublé de Vorona. Deux succès qui permettent à Levice de prendre ses distances avec la relégation et de revenir à deux longueurs des séries.s'est offert deux victoires tranquilles cette semaine pour continuer de truster la tête du championnat.blanchit Skalica avec 29 arrêts.Puis une victoire qui s'est dessinée en fin de partie àTopoľčany.reste second mais peine toujours à retrouver de la sérénité. Certes le HC 19 a fait le taff à Martin pour s'imposer avec un jeu blanc de. Mais les lions se sont inclinés en prolongation à Skalica et comptent sept longueurs de retard sur la première place, avec tout de même un match en moins.monte sur le podium après une victoire nette contre les U18 Slovaques et un bon succès contre Dubnica nad Váhom un adversaire direct. Cependant les Gladiators échouent à s'échaper et même à passer deuxièmes à cause d'un revers à domicile face à Martin autre adversaire direct.Leparvient à se glisser à la quatrième place, il a pourtant cédé à Trnava mais s'est repris en atomisant la Slovaquie U18. Il a également remporté un succès confortable face au Slovan B.a glissé sixième avec un nouveau revers contre Humenné. Mais le HK Vitar a remis les pendules à l'heure en s'imposant à Trnava avec un hat-trick deet reste dans le sillage des meilleurs.revient dans les six places protégées malgré un lourd revers chez le leader mercredi sans parvenir à marquer le moindre but. Le HK Esmera a su rebondir avec un beau succès devant ses partisans contre le HC 19.a marqué deux fois dont le but de la victoire en prolongation. Skalica met ainsi fin à une série de six défaites de suite.n'a joué qu'un seul match cette semaine et l'a perdu à Topoľčany. Une défaite qui lui fait perdre une place et sortir du bon groupe.Mauvaise semaine pour lestoujours huitièmes mais qui après leur net succès contre la section U18 slovaque se sont inclinés deux fois de suite à domicile contre Levice et à Dubnica nad Váhom.Lea continué sa course à la remontée mercredi en dominant le HK '95 a la surprise général. Mais les Indiens ont ensuite perdu pied à Levice un adversaire direct et s'inclinent lourdement. Une défaite qui les remet au contact de leur adversaire du jour voire même à portée de la zone non qualificative pour les séries.a s'accroche avec un point soutiré à Brezno mais une mauvaise défaite contre le dernier de la classe. Le HCT a ensuite tenu bon devant le leader avant de s'effondrer au dernier tiers. Il n'est plus qu'à un point derrière la neuvième place, mais à seulement deux de la non qualification pour les séries, le suspense reste entier.Un seul match pour lescette semaine qui l'ont emporté aux tirs au but contre Topoľčany pour une quatrième victoire d'affilée. Brezno toujours en mission survie laisse tout de même filer un point a un adversaire direct. La partie reste compliquée pour les chevaliers encore à douze points du maintien, avec un match en moins tout de même.

Lundi 30 janvier (57ème journée)



Modré Krídla Slovan - Slovaquie U18 : 4-1



Mardi 31 janvier (62ème journée)



Trnava - Slovaquie U18 : 5-2



Mercredi 1er février (36ème journée)



Trnava - Dubnica : 4-3

Žilina - Skalica : 3-0

Brezno - Topoľčany : 2-1 TAB

Martin - Humenné : 0-2

Modré Krídla Slovan - Levice : 1-2

Žiar nad Hronom - Považská Bystrica : 3-2



Jeudi 2 février (63ème journée)



Dubnica - Slovaquie U18 : 8-1



Vendredi 3 février (37ème journée)



Skalica - Humenné : 3-2 ap

Trnava - Martin : 2-3

Dubnica - Modré Krídla Slovan : 4-1

Levice - Žiar nad Hronom : 6-2

Topoľčany - Žilina : 1-4



Classement : Vlci Žilina : 77 pts HC 19 Humenné : 70 pts HK Gladiators Trnava : 70 pts TSS Group Spartak Dubnica nad Váhom : 69 pts HK Vitar Martin : 68 pts HK Esmero Skalica : 60 pts HK '95 Považská Bystrica : 58 pts Modré Krídla Slovan Bratislava : 57 pts HK MŠK Indian Žiar nad Hronom : 50 pts HC Topoľčany : 49 pts HK Levice : 47 pts HK Brezno Knights : 35 pts Slovaquie U18 : 7 pts © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo