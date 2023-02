Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Tipos SHL : Le peuple à l'honneur Le Spartak grimpe sur le podium toujours dominé par Žilina qui ralenti et Humenné qui accélère. Martin et Trnava suivent. Les Modré Krídla sont à la porte du top 6, Skalica n'est pas loin non plus. Topoľčany fait un grand pas vers les playoffs tandis que Brezno sombre Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/02/2023 à 19:32 Tweeter spartakdubnica.hockeyslovakia.sk Le Spartak Dubnica nad Váhom monte sur le podium

Le Spartak Dubnica monte sur le podium, il s'est incliné en prolongation face à Humenné dans un match où il s'est fait rejoindre en toute fin. Vendredi le club du peuple s'est imposé à Skalica avec un jeu blanc de Bernát (39 arrêts).

Le leader Žilina est en difficultés et s'est incliné deux fois en temps supplémentaire cette semaine, ce qui lui permet tout de même de sauver deux points. Cependant les Vlci battus en prolongation par Trnava puis aux tirs au but par le Slovan B alors qu'ils menaient encore de deux longueurs à deux minutes de la fin, n'ont plus que quatre points d'avance sur la deuxième place.

Humenné s'est bien relancé pour se rapprocher du sommet du championnat avec un succès difficile à Dubnica puis plus confortable contre les Gladiators et un de nouveau compliqué à Považská Bystrica.

Martin suit au quatrième rang après une semaine à quatre points, une défaite en prolongation peu brillante à Žiar nad Hronom mais aussi une défaite contre l'équipe slovaque U18 ! Le HK Vitar s'est toutefois repris vendredi en dominant séchement le HK '95.

Les Gladiators glissent au cinquième fauteuil, malgré un bon succès en prolongation face au leader sur un but de Miklík. Ils ont ensuite baissé le pavillon à Humenné avec un net revers.

Považská Bystrica reste dans le top 6 mais sa place est de plus en plus menacée. Les panthères noires se sont inclinées à domicile devant Topoľčany avant de sombrer à Martin et d'être battu sur le fil pâr le HC 19.

Les Modré Krídla se rapprochent des places protégées avec une excellente semaine à deux victoires. Elles ont d'abord écrasé Brezno avec trois points de Bezák avant d'aller chercher une excellente victoire aux tirs au but chez le leader. Pourtant le Slovan B était mené 4-2 à 1'26 du terme mais a réussit à complètement renverser la tendance. Les ailes bleues sont aux portes des places protégées et peuvent espérer les intégrer dans les deux derniers matchs restant.

Skalica n'est pas loin non plus mais peine à avancer. Le HK Esmero s'est imposé laborieusement à Levice avec un doublé de Landrigan. Mais Skalica a rechuté immédiatement en s'inclinant vendredi à domicile face au Spartak sans parvenir à marquer. Il faudra serrer les dents la semaine prochaine pour espérer revenir dans le top 6.

Žiar nad Hronom prend une belle option pour les playoffs avec une semaine à deux victoires et à cinq points. Les Indiens ont surpris en l'emportant en prolongation face à Martin sur un but de Szypula. Le HK MŠK a ensuite fait la démonstration de l'année en atomisant les Knights. Gábor aligne 6 points, Fekiač et Szypula comptent 5 points chacun. Avec cinq points d'avance et deux matchs encore à faire, la place en séries semble assurée sur les bords de la Hron.

Photographe : Thomas Bartos pour hctopolcany.hockeyslovakia.sk Topoľčany écrase Levice et revient dans les playoffs

Topoľčany réalise une excellent semaine et revient dixième, dernière place pour les séries grâce à un excellent succès à Považská Bystrica. Le HCT s'est ensuite offert une démonstration de force contre Levice adversaire direct pour le dernier fauteuil en playoffs. Hvila et Hřebíček terminent la soirée à 4 points. Les trois points d'avance ne sont toutefois pas encore suffisant et il ne faudra pas se louper aux deux dernières rencontres.

Brezno d'ores et déjà relégué a baissé les bras et subit deux corrections dans les règles cette semaine. Les Knights s'inclinent 7-1 dans la capitale avant d'être humiliés à domicile 2-16 ! Certes ils n'ont plus rien à sauver mais ils auraient pu toutefois essayer de faire plaisir au maigre public qui leur reste. Plus que deux matchs et les chevaliers pourront en finir avec cette détestable saison.



Lundi 20 février (66ème journée) Lemonte sur le podium, il s'est incliné en prolongation face à Humenné dans un match où il s'est fait rejoindre en toute fin. Vendredi le club du peuple s'est imposé à Skalica avec un jeu blanc de(39 arrêts).Le leaderest en difficultés et s'est incliné deux fois en temps supplémentaire cette semaine, ce qui lui permet tout de même de sauver deux points. Cependant les Vlci battus en prolongation par Trnava puis aux tirs au but par le Slovan B alors qu'ils menaient encore de deux longueurs à deux minutes de la fin, n'ont plus que quatre points d'avance sur la deuxième place.s'est bien relancé pour se rapprocher du sommet du championnat avec un succès difficile à Dubnica puis plus confortable contre les Gladiators et un de nouveau compliqué à Považská Bystrica.suit au quatrième rang après une semaine à quatre points, une défaite en prolongation peu brillante à Žiar nad Hronom mais aussi une défaite contre l'équipe slovaque U18 ! Le HK Vitar s'est toutefois repris vendredi en dominant séchement le HK '95.Lesglissent au cinquième fauteuil, malgré un bon succès en prolongation face au leader sur un but de. Ils ont ensuite baissé le pavillon à Humenné avec un net revers.Považská Bystrica reste dans le top 6 mais sa place est de plus en plus menacée. Les panthères noires se sont inclinées à domicile devant Topoľčany avant de sombrer à Martin et d'être battu sur le fil pâr le HC 19.Lesse rapprochent des places protégées avec une excellente semaine à deux victoires. Elles ont d'abord écrasé Brezno avec trois points deavant d'aller chercher une excellente victoire aux tirs au but chez le leader. Pourtant le Slovan B était mené 4-2 à 1'26 du terme mais a réussit à complètement renverser la tendance. Les ailes bleues sont aux portes des places protégées et peuvent espérer les intégrer dans les deux derniers matchs restant.n'est pas loin non plus mais peine à avancer. Le HK Esmero s'est imposé laborieusement à Levice avec un doublé de. Mais Skalica a rechuté immédiatement en s'inclinant vendredi à domicile face au Spartak sans parvenir à marquer. Il faudra serrer les dents la semaine prochaine pour espérer revenir dans le top 6.prend une belle option pour les playoffs avec une semaine à deux victoires et à cinq points. Les Indiens ont surpris en l'emportant en prolongation face à Martin sur un but de. Le HK MŠKa ensuite fait la démonstration de l'année en atomisant les Knights.aligne 6 points,etcomptent 5 points chacun. Avec cinq points d'avance et deux matchs encore à faire, la place en séries semble assurée sur les bords de la Hron.réalise une excellent semaine et revient dixième, dernière place pour les séries grâce à un excellent succès à Považská Bystrica. Le HCT s'est ensuite offert une démonstration de force contre Levice adversaire direct pour le dernier fauteuil en playoffs.etterminent la soirée à 4 points. Les trois points d'avance ne sont toutefois pas encore suffisant et il ne faudra pas se louper aux deux dernières rencontres.d'ores et déjà relégué a baissé les bras et subit deux corrections dans les règles cette semaine. Les Knights s'inclinent 7-1 dans la capitale avant d'être humiliés à domicile 2-16 ! Certes ils n'ont plus rien à sauver mais ils auraient pu toutefois essayer de faire plaisir au maigre public qui leur reste. Plus que deux matchs et les chevaliers pourront en finir avec cette détestable saison.



Levice - Slovaquie U18 : 3-1



Mercredi 22 février (41ème journée)



Trnava - Žilina : 6-5 ap

Dubnica - Humenné : 3-4 ap

Levice - Skalica : 4-5

Považská Bystrica - Topoľčany : 2-3

Modré Krídla Slovan - Brezno : 7-1

Žiar nad Hronom - Martin : 3-2 ap



Jeudi 23 février (67ème journée)



Martin - Slovaquie U18 : 2-3



Vendredi 24 février (42ème journée)



Skalica - Dubnica : 0-1

Žilina - Modré Krídla Slovan : 4-5 TAB

Brezno - Žiar nad Hronom : 2-16

Humenné - Trnava : 5-2

Martin - Považská Bystrica : 4-1

Topoľčany - Levice : 7-2



Dimanche 26 février (28ème journée)



Považská Bystrica - Humenné : 4-5



Classement :

Vlci Žilina : 85 pts HC 19 Humenné : 84 pts TSS Group Spartak Dubnica nad Váhom : 79 pts HK Vitar Martin : 77 pts HK Gladiators Trnava : 77 pts HK '95 Považská Bystrica : 67 pts Modré Krídla Slovan Bratislava : 67 pts HK Esmero Skalica : 65 pts HK MŠK Indian Žiar nad Hronom : 61 pts HC Topoľčany : 59 pts HK Levice : 56 pts HK Brezno Knights : 36 pts Slovaquie U18 : 12 pts

© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur