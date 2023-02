Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Tipos SHL : Les Knights en enfer Les Kgnihts sont officiellement relégués. Le Spartak Dubnica confirme sa bonne forme tout comme Považská Bystrica de retour dans le top 6. La course aux playoffs fait encore rage entre Žiar nad Hronom, Levice et Topoľčany Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 20/02/2023 à 20:11 Tweeter hkbrezno.sk Les Knights de Brezno sont officiellement relégués

Brezno est officielement relégué en 2 liga, le gouffre trop grand ne pourra plus être comblé quoi qu'il arrive. Les Knights ont perdu leur quatre matchs disputé cette semaine, contre le Spartak, les Gladiators, le HK '95 et même aux tirs au but contre l'équipe nationale U18. La fin de saison risque d'être laborieuse jusqu'au bout sur les bords du Hron.

Topoľčany a remporté quatre points cette semaine dans la course aux playoffs en déjouant Skalica et en poussant Martin aux tirs au buts. Il rattrape ainsi Levice dans la course aux séries, mais reste derrière. Les lions ont remporté le duel contre les autres lions ceux de Humenné pour conserver leur avance, ils n'ont toutefois pas pu faire deux miracles et s'inclinent contre le leader.

Semaine contrastée pour le HK MŠK Indian qui s'incline contre les Ailes bleues, adversaire direct, mais qui l'emporte très nettement à la surprise générale chez Trnava, troisième !

Les Modré Krídla s'offrent une semaine à quatre points avec un succès contre Žiar nad Hronom et une défaite aux tirs au but contre Martin.

Skalica glisse hors des places protégées après deux mauvais revers, un à Topoľčany chez l'avant dernier du général. A domicile pas mieux pour l'équipe verte à la double croix qui rend les armes contre le HK '95.

Photo : HK MŠK Žiar nad Hronom facebook Les panthères noires de Považská Bystrica passent 6ème

Považská Bystrica profite d'une belle semaine à trois victoires pour s'emparer du sixième rang, dernière place protégée pour éviter le premier tour des playoffs. Les panthères noires croquent Humenné qui peine vraiment en cette fin d'hiver, déjouent Skalica avant de cartonner les Knights dans leur match en retard.

Martin ne peut progresser malgré ses deux succès, il a fallu avoir recourt aux tirs au but les deux fois face au Slovan B et Topoľčany.

Le Spartak tient la corde avec deux belles victoires, contre Brezno puis contre les Vlci qui n'avaient pas perdu depuis cinq rencontres. Ils rejoignent même Trnava logique vainqueur des Knights mais écrasés par Žiar nad Hronom ils perdent donc du terrain sur le club du peuple.

Du coup Humenné garde un point d'avance grâce à un succès contre les U18 slovaques. Car les lions ont ensuite perdu contre le HK '95 puis la modeste équipe de Levice. La crise se poursuit.

Mardi 14 février (64ème journée)



Humenné - Slovaquie U18 : 3-2



Mercredi 15 février (39ème journée)



Modré Krídla Slovan - Martin : 3-4 TAB

Trnava - Žiar nad Hronom : 1-5

Dubnica - Brezno : 6-2

Humenné - Považská Bystrica : 3-5

Levice - Žilina : 2-3

Topoľčany - Skalica : 3-1



Vendredi 17 février (40ème journée)



Modré Krídla Slovan - Žiar nad Hronom : 3-1

Skalica - Považská Bystrica : 3-4

Brezno - Trnava : 1-5

Levice - Humenné : 5-3

Martin - Topoľčany : 3-2 TAB

Žilina - Dubnica : 2-4



Dimanche 19 février (37ème journée)



Považská Bystrica - Brezno : 8-2



Lundi 20 janvier (65ème journée)



Brezno - Slovaquie U18 : 2-3 TAB



Classement :

Vlci Žilina : 83 pts HC 19 Humenné : 76 pts HK Gladiators Trnava : 75 pts TSS Group Spartak Dubnica nad Váhom : 75 pts HK Vitar Martin : 73 pts HK '95 Považská Bystrica : 67 pts HK Esmero Skalica : 62 pts Modré Krídla Slovan Bratislava : 62 pts HK MŠK Indian Žiar nad Hronom : 56 pts HK Levice : 53 pts HC Topoľčany : 53 pts HK Brezno Knights : 36 pts Slovaquie U18 : 9 pts











