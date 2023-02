Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Tipos SHL : Les loups et les autres Le classement se resserre en haut de tableau même si les Vlci continuent de dominer, Humenné, Trnava et Martin se tiennent aux coudes à coudes. Skalica confirme sa place au chaud, en bas Levice revient dans les bonnes places tandis que Žiar nad Hronom continue de gagner Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 14/02/2023 à 10:28 Tweeter Dimanche 12 février (38ème journée)



Modré Krídla Slovan - Trnava : 4-5 TAB

Brezno - Levice : 0-5

Topoľčany - Humenné : 0-5

Žiar nad Hronom - Dubnica : 2-1

Martin - Skalica : 2-3 TAB

Žilina - Považská Bystrica : 7-4



hkmartin.sk Skalica s'impose aux tirs au but à Martin

Dans le gros match de la journée, Skalica remporte un succès serré mais précieux sur la glace de Martin. Malgré une nette domination des locaux ils ne peuvent pas se départager et terminent à 2 partout. Aux tirs au but Skalica l'emporte pour conforter sa sixième place. Le point pris suffit à Martin pour repasser quatrième. Modré Krídla Slovan -: 4-5 TABBrezno -: 0-5Topoľčany -: 0-5- Dubnica : 2-1Martin -: 2-3 TAB- Považská Bystrica : 7-4Dans le gros match de la journée,remporte un succès serré mais précieux sur la glace de. Malgré une nette domination des locaux ils ne peuvent pas se départager et terminent à 2 partout. Aux tirs au but Skalica l'emporte pour conforter sa sixième place. Le point pris suffit à Martin pour repasser quatrième. Le leader Žilina assure à domicile dans un match offensifface au HK '95 avec un doublé de Varga et trois points de Koyš. Le doublé de Lušňák n'a pas suffit aux panthères noires pour revenir. Le HC 19 assure sa place en haut avec une écrasante victoire à Topoľčany grâce à un jeu blanc de 25 arrêts de Krasanovský. Trnava renverse un match compliqué face aux Modré Krídla. Le Slovan B mène en effet 3-1 après 40 minutes et même 4-2 à 2 minutes du terme, la messe semble dite. Mais les Gladiators n'ont pas dis leur dernier mot et marquent deux buts dans les deux dernières minutes pour arracher l'égalisation. Aux tirs au but les visiteurs l'emportent. Un incroyable revirement qui permet à Trnava de se maintenir sur le podium avec une avance de 4 longueurs.

Le HK MŠK Indian remporte une brillante victoire à domicile contre Dubnica et reste dans le bon groupe en vue des séries même si rien n'est encore fait. Mauvaise opération pour le Spartak qui perd une place et passe cinquième.

Levice revient dans les places qualificatives pour les playoffs et se met encore plus à distance de la zone rouge en écrasant les Knights. Côté lion, Tvrdoň compte trois points tandis que Beržinek blanchit avec 22 arrêts. Pour Brezno, même avec deux matchs de retard, la mission maintien semble de plus en plus compromise avec 14 points de retard.

Classement : Vlci Žilina : 80 pts HC 19 Humenné : 73 pts HK Gladiators Trnava : 72 pts HK Vitar Martin : 69 pts TSS Group Spartak Dubnica nad Váhom : 69 pts HK Esmero Skalica : 62 pts HK '95 Považská Bystrica : 58 pts Modré Krídla Slovan Bratislava : 58 pts HK MŠK Indian Žiar nad Hronom : 53 pts HK Levice : 50 pts HC Topoľčany : 49 pts HK Brezno Knights : 35 pts Slovaquie U18 : 7 pts











