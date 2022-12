Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Tipos SHL : Les loups hurlent Les loups de Žilina repassent deuxièmes derrière l'intouchable Humenné. Považská Bystrica suit le rythme tout comme le Spartak. Très bonne semaine pour Levice de retour dans les bonnes places Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 31/12/2022 à 14:05 Tweeter Humenné n'a joué qu'une partie cette semaine mais elle a logiquement dominé Martin son dauphin pour une huitième victoire de rang qui lui permet de rester solide leader avec 9 points d'avance sur son premier poursuivant. vlcizilina.hockeyslovakia.sk Les Loups de Žilina dévorent Topoľčany et sont 2èmes

Žilina s'est offert une semaine parfaite pour s'emparer de la deuxième place. Mercredi les loups se sont fait peur face à Skalica. Le HK Esmera a mené la danse toute la partie malgré une domination sans partage du VLCI. Koyš et Kluka marquent à une minute d'intervalle dans les dernières minutes pour égaliser. Les loups l'emportent finalement en prolongation. Pas de problème pour Žilina vendredi avec une victoire tonitruante sur Topoľčany. Kluka s'offre un doublé, deux points également pour Varga, Rehák, Mráz et Koyš.

Martin tombe à la troisième place avec deux défaites consécutives, une plutôt logique chez le leader. A domicile le HK Vitar s'est incliné face à Trnava. Les deux équipes se neutralisent durant quarantes minutes avec un but chacune dans les deux premier tiers. Au dernier vingt, les Gladiators prennent un double avantage dès la reprise mais les locaux reviennent à égalité. Les visiteurs repassent devant en powerplay et concluent en cage vide.

Skalica a perdu le seul match disputé cette semaine mais à pris un point. Il a failli faire le hold up parfait à Žilina mais s'est finalement fait rejoindre en toute fin de partie puis battre en prolongation.

Považská Bystrica maintient la cinquième place et lorgne sur la quatrième après deux victoires cette semaine. Les panthères noires ont peiné face à l'Indian puis dominé le dernier de la classe sans vraiment biller avec trois points de Zlocha.

Les Gladiators suivent à un point. Ils ont perdu un match clé au milieu de tableau face au Spartak avant de s'imposer avec brio à Martin. Dans ce match, Okolčány marque trois points et Jurák un doublé.

Photographe : Terka Sabová pour spartakdubnica.hockeyslovakia.sk Le Spartak Dubnica gagne ses 2 matchs de la semaine

Le Spartak Dubnica s'offre deux belles victoires cette semaine qui lui permettent de s'éloigner de ses poursuivants et de regarder devant à un point d'une qualifcation directe pour les quarts. Mercredi, les bleus et blancs ont dominé Trnava dans une partie qu'ils ont mené tout au long. Beták marque deux points. Les Spartakistes ont remis le couvert jeudi contre Modré Krídla.

La réserve de Bratislava, les Modré Krídla Slovan ont été vaincues lors de leurs deux sorties face à Levice et Dubnica nad Váhom.

Žiar nad Hronom a aussi connu une série de deux défaites cette semaine, de justesse à Považská Bystrica. L'Indian a été écrasé à domicile par les lions de Levice et n'a pas pu marquer le moindre but.

Levice a assuré avec deux belles victoires qui lui permettent de monter dans le wagon des places qualificatives pour les séries. Face à la réserve de Bratislava, Lechtchenko la star russe a marqué deux buts et trois points qui permettent au lion de l'emporter. Levice a été en démonstration à Žiar nad Hronom avec un cinglant 5-0. Nagy blanchit avec 27 arrêts. Novák marque un doublé et trois points, Rais marque aussi deux buts.

Topoľčany glisse hors de la bonne zone malgré une victoire face aux Knights mercredi. Le HCT a explosé à Žilina.

Mercredi 28 décembre (25ème journée) :



Dubnica - Trnava : 4-2

Humenné - Martin : 3-1

Levice - Modré Krídla Slovan : 3-1

Považská Bystrica - Žiar nad Hronom : 3-2

Topoľčany - Brezno : 4-2

Žilina - Skalica : 5-4 ap



Vendredi 30 décembre (26ème journée) :



Brezno - Považská Bystrica : 3-5

Martin - Trnava : 4-6

Žilina - Topoľčany : 6-1

Dubnica - Modré Krídla Slovan : 2-1

Žiar nad Hronom - Levice : 0-5



Classement :

HC 19 Humenné : 61 pts VLCI Žilina : 52 pts HK Vitar Martin : 51 pts HK Esmero Skalica : 48 pts HK '95 Považská Bystrica : 47 pts HK Gladiators Trnava : 46 pts TSS Group Spartak Dubnica nad Váhom : 45 pts Modré Krídla Slovan Bratislava : 37 pts HK MŠK Indian Žiar nad Hronom : 33 pts HK Levice : 31 pts HC Topoľčany : 30 pts HK Brezno Knights : 21 pts Slovaquie U18 : 2 pts











