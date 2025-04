Hockey en Europe Hockey sur glace - Tipos SHL : Prešov champion ! Prešov remporte le titre de la deuxième ligue slovaque et remonte en élite deux saisons après l'avoir quittée Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 25/04/2025 à 00:00 Tweeter TASR Prešov est champion et remonte en Extraliga

Prešov qui a dominé nettement la Tipos SHL avec une première place et 13 points d'avance sur son dauphin. En quarts de finale, les chevaux ont piétiné Levice avec un cinglant 4-0.

Prešov continue son cavalier seul en demi-finale face à Považská Bystrica avec un nouveau balayage quatre victoires à zéro. Pour la deuxième année consécutive depuis sa relégation, les chevaux de l'est rejoignent la finale de la Tipos SHL. Mais l'an dernier ils avaient explosés, dévorés par les loups de Žilina (4-0), qui ont parfaitement réussi leur première saison en Extraliga avec une belle troisième place.

Cette saison, Prešov retrouve une autre équipe historique qui a longtemps joué en élite, le HK Skalica. Quatrième de la saison, les verts et rouges ont surclassé le relégué Humenné au premier tour 4-1, puis très difficilement le Spartak Dubnica en sept matchs avec un but victorieux après 129 minutes 46 de jeu dans le match 7. Alors qui des rois ou des chevaux allaient être sacré champion et rejoindre l'Extraliga ?

se reprenait en l'emportant 5-3 à Skalica. Devant ses partisans Prešov ne manquait pas l'occasion d'en finir et s'impose 4-2. Une victoire en cinq manches et un titre logique de champion pour les chevaux qui grâce à cette victoire remontent en Extraliga slovaque deux ans après l'avoir quittée.











