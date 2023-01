Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Tipos SHL : Qui a peur du loup ? Les loups de Žilina prennent la tête du championnat, Skalica reste sur le podium, Martin et Trnava suivent tandis que Považská Bystrica et le Spartak sont à l'embuscade. le Slovan B, Topoľčany et Levice s'accrochent pour une place en séries Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 16/01/2023 à 17:49 Tweeter vlcizilina.hockeyslovakia.sk Žilina passe premier avec 7 victoires de suite

La Tipos SHL a un nouveau leader, La Tipos SHL a un nouveau leader, Žilina a remporté ses trois matchs de la semaine face au Spartak, aux Gladiators et plus difficilement aux Modré Krídla. Huit points qui permettent aux loups de monter sur la première place du classement. Les Vlci restent sur 7 victoires d'affilée et 17 sur leurs vingt dernières parties !

Humenné cède sa place de leader après trois défaites de rang dont deux cette semaine contre Levice et Dubnica nad Váhom qui ne sont pas les équipes les plus redoutables du championnat. Le HC 19 s'est à peine repris au dernier match en arrachant un succès en prolongation à Trnava pour rester à deux points derrière le nouveau leader.

Skalica se maintient de justesse sur le podium après deux mauvaises défaites en début de semaine à Považská Bystrica et surtout à domicile contre le modeste HK Levice. En déplacement dans la banlieue de Trenčín à Dubnica les Verts se reprennent en s'imposant confortablement pour rester troisième.

Martin a réussit à stopper son hémorragie pour remonter au quatrième rang. Encore battu mercredi à Topoľčany. Le HK Vitar rebondit difficilement à domicile en dominant sur le fil l'Indian avant un excellent succès à Považská Bystrica qui lui permet de doubler son adversaire du jour.

Les Gladiators ont connu une semaine contrastée, une victoire difficile contre le dernier puis une nette défaite contre le leader avant de livrer un combat de titan face au Lion d'Humenné et de s'incliner en prolongation.

Le HK '95 ont bien remonté grâce à deux bon succès, le premier serré contre Skalica, puis un plus confortable face à Topoľčany. Cependant les panthères noires ont été vaincues par Martin et restent sixièmes.

Le Spartak suit à égalité de points, il a du s'incliner contre les Loups mais s'est offert un succès magnifique contre le leader Humenné. Dubnica nad Váhom a ensuite du s'incliner à domicile contre Skalica mais reste cependant à l'embuscade.

Les Modré Krídla ont vécu une bonne semaine, une victoire importante contre Žiar nad Hronom, puis une autre face à Brezno. Les Ailes bleues ont ensuite soutiré un point au terrible nouveau leader Žilina. Leur huitième place semble désormais bien assurée.

Topoľčany a remporté deux matchs sur trois la semaine passée en déjouant Martin et Levice

Photographe : Filip Vrábeľ Levice déjoue le leader Humenné et remonte au général

Levice a réussit deux excellent matchs en déjouant le leader Humenné et le troisième Skalica. Deux excellentes performances face à des grosses cylindrées de la Tipos SHL. Cependant dans le match capital face à un adversaire direct et à domicile les lions ont baissé pavillon devant Topoľčany qui les double au général.

Rien ne va plus pour le HK MŠK Indian qui a subit trois revers cette semaine ce qui porte son total à sept d'affilée et 16 sur ses 17 derniers matchs. Cependant Žiar nad Hronom a soutiré un point à Martin dans sa descente infernale. Et même contre le dernier de la classe Brezno c'est encore un revers, aux tirs au but certes, mais encore perdu. ZNH se retrouve avant dernier à trois points des playoffs, certes rien de dramatique mais la série négative est infernale et sans fin.

Les Knights ferment toujours la marche avec encore deux défaites cette semaine, certes ils ont chèrement vendu leur peau à Trnava et face au MKS mais s'inclinent sans prendre de points. Contre le HK MŠK qui la précède au classement Brezno l'a certe emporté mais seulement aux tirs au but ce qui ne fait qu'un point de grapillé. Brezno est encore à dix points derrière l'Indian la sortie du trou semble encore très loin. pour dépasser son dernier adversaire. Mais à domicile il a du s'incliner face au HK '95. Topoľčany reste à 9 points derrière la deuxième équipe du Slovan et un seul d'avance sur les Lions de Levice. Rien n'est donc assuré.a réussit deux excellent matchs en déjouant le leader Humenné et le troisième Skalica. Deux excellentes performances face à des grosses cylindrées de la Tipos SHL. Cependant dans le match capital face à un adversaire direct et à domicile les lions ont baissé pavillon devant Topoľčany qui les double au général.Rien ne va plus pour lequi a subit trois revers cette semaine ce qui porte son total à sept d'affilée et 16 sur ses 17 derniers matchs. Cependant Žiar nad Hronom a soutiré un point à Martin dans sa descente infernale. Et même contre le dernier de la classe Brezno c'est encore un revers, aux tirs au but certes, mais encore perdu. ZNH se retrouve avant dernier à trois points des playoffs, certes rien de dramatique mais la série négative est infernale et sans fin.Lesferment toujours la marche avec encore deux défaites cette semaine, certes ils ont chèrement vendu leur peau à Trnava et face au MKS mais s'inclinent sans prendre de points. Contre le HK MŠK qui la précède au classement Brezno l'a certe emporté mais seulement aux tirs au but ce qui ne fait qu'un point de grapillé. Brezno est encore à dix points derrière l'Indian la sortie du trou semble encore très loin. aux

29ème journée (mardi 10 et mercredi 11 janvier)



Považská Bystrica - Skalica : 5-4

Trnava - Brezno : 2-1

Topoľčany - Martin : 5-3

Modré Krídla Slovan - Žiar nad Hronom : 3-2

Humenné - Levice : 2-3

Dubnica - Žilina : 2-4



Vendredi 13 janvier (30ème journée)



Brezno - Modré Krídla Slovan : 1-2

Dubnica - Humenné : 4-3

Martin - Žiar nad Hronom : 4-3 ap

Topoľčany - Považská Bystrica : 4-6

Žilina - Trnava : 5-2

Skalica - Levice : 2-3



Dimanche 15 janvier (31ème journée)



Modré Krídla Slovan - Žilina : 2-3 ap

Levice - Topoľčany : 3-5

Považská Bystrica - Martin : 2-4

Žiar nad Hronom - Brezno : 0-1 TAB

Dubnica - Skalica : 2-4

Trnava - Humenné : 6-7 ap



Classement : VLCI Žilina : 65 pts HC 19 Humenné : 63 pts HK Esmero Skalica : 57 pts HK Vitar Martin : 56 pts HK Gladiators Trnava : 55 pts HK '95 Považská Bystrica : 54 pts TSS Group Spartak Dubnica nad Váhom : 54 pts Modré Krídla Slovan Bratislava : 48 pts HC Topoľčany : 39 pts HK Levice : 38 pts HK MŠK Indian Žiar nad Hronom : 35 pts HK Brezno Knights : 25 pts Slovaquie U18 : 2 pts











