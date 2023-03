Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Tipos SHL : Sensation au premier tour ! Topoľčany fait sensation en éliminant le favori des huitièmes de finale. L'autre série est a égalité, elle sera départagée par un match décisif lundi Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/03/2023 à 14:30 Tweeter shl.hockeyslovakia.sk Topoľčany fait sensation en 1/8 en éliminant Skalica en 4

Skalica qui avait raté la qualification directe pour les quarts d'un tout petit point devait affronter Topoľčany en huitièmes de finale. Une équipe qui avait complètement raté sa saison et ne devait sa place en playoffs qu'à une histoire de goal average direct. Un duel très disproportionné donc à l'image du premier match à Skalica, où les locaux explosaient leur vis à vis avec deux buts et quatre points pour Landrigan. Au match 2 toutefois, Topoľčany égalisait en s'imposant très nettement à Skalica grâce notamment à trois points de Vybiral et Hvila. La série se déplaçait à Topoľčany qui remportait d'une courte tête le troisième match mais en ayant mené toute la rencontre, avec trois points de Vybiral et Valent. Topoľčany à domicile pouvait conclure devant ses partisans dès le match 4. Skalica a dominé la partie mais s'est heurté à un excellent Kompas auteur de 41 arrêts ! Tandis que Stránský marquait les deux buts qui suffisaient au HCT pour se qualifier en créant la sensation du premier tour. En quarts de finale, Topoľčany affrontera le leader du championnat et favori, Žilina.

Považská Bystrica qui avait difficilement fini la saison affrontait Žiar nad Hronom qui avait elle terminé en trombe. Même si les panthères noires semblaient favorites il fallait se méfier du HK MŠK Indian. Le premier match donnait raison aux sceptiques puisque les Indiens l'emportaient dans un match serré. Le lendemain le HK '95 retrouvait ses sensations et régalait son public avec une victoire plus convaincante. PB continuait sur son rythme et allait s'imposer à Žiar nad Hronom dans son meilleur match de la série avec une excellente performance de Zlocha auteur de 2 points. Považská Bystrica pouvait conclure en quatre matchs mais les Indiens ne se sont pas laissés sortir chez eux. Ils écrasent les panthères noires dans un match à sens unique. Gábor et Václav marquent deux buts chacuns. Žiar nad Hronom égalise et marque les esprits, elle s'offre un match décisif lundi à Považská Bystrica qui est en plein doute. La pièce est en l'air et elle peut retomber d'un côté où de l'autre demain, bien malin qui fera le bon pronostic.



Mardi 7 mars



Skalica - Topoľčany : 7-2

Považská Bystrica - Žiar nad Hronom : 3-4



Mercredi 8 mars



Skalica - Topoľčany : 1-5

Považská Bystrica - Žiar nad Hronom : 3-1



Topoľčany - Skalica : 4-3

Žiar nad Hronom - Považská Bystrica : 2-4



Samedi 11 mars



Topoľčany - Skalica : 2-1

Žiar nad Hronom - Považská Bystrica : 7-1



Lundi 13 mars



Považská Bystrica - Žiar nad Hronom :



Score Match 1

7 mars Match 2

8 mars Match 3

10 mars Match 4

11 mars Match 5

13 mars Skalica (7ème) - Topoľčany (10ème) 1 - 3 7 - 2 1 - 5 3 - 4 1 - 2 Považská Bystrica (8ème) - Žiar nad Hronom (9ème) 2 - 2 3 - 4 3 - 1 4 - 2 1 - 7

