Poprad - Žilina : 2-1 ap (2-2) Banská Bystrica- Košice : 3-2 TAB (3-1)
TASR
Poprad remporte le 4e match et égalise la série
Poprad qui a perdu les deux premiers matchs à Žilina a gagné les deux à domicile et égalise la série. Ce quatrième match a été complexe pour les chamois. Largement dominateurs les locaux ouvrent le score en powerplay au début du dernier tiers grâce à Bjalončík. Les loups parviennent à égaliser avant la deuxième sirène grâce à Galamboš. Malgré une pluie de fautes visiteuses Poprad ne parvient pas à en finir avant le dernier tiers. Il faut se rendre en prolongation, elle ne dure que 32 petites secondes puisque Bodа́k donne la victoire aux locaux qui remettent les compteurs à zéro dans ce quart de finale. Banská Bystricasigne une troisième victoire de suite dans la série et se place à un succès de la qualification et Košice au bord du gouffre. Myklukha ouvre rapidement le score il faut à peine dix secondes aux visiteurs pour égaliser. Mikúš donne l'avantage au champion en titre en powerplay. Puis les métallurgistes tiennent leur avance, mais pas jusqu'au bout. A 35 secondes du terme Kabáč égalise dans une immense clameur. Pour la quatrième fois en quatre matchs il faut disputer une prolongation. Mais pour la première fois elle ne donne rien et c'est la fusillade qui détermine le vainqueur. Quatre béliers sur cinq trouvent la faille et donnent la victoire aux locaux qui prennent le large dans la série.