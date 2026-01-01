Tipsport Liga Hockey sur glace - Tipsport Liga : A hauteur Poprad égalise tandis que Banská Bystrica prend le large Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 23/03/2026 à 21:14 Tweeter Poprad - Žilina : 2-1 ap (2-2)

Banská Bystrica - Košice : 3-2 TAB (3-1)

TASR Poprad remporte le 4e match et égalise la série

Poprad qui a perdu les deux premiers matchs à Žilina a gagné les deux à domicile et égalise la série. Ce quatrième match a été complexe pour les chamois. Largement dominateurs les locaux ouvrent le score en powerplay au début du dernier tiers grâce à Bjalončík. Les loups parviennent à égaliser avant la deuxième sirène grâce à Galamboš. Malgré une pluie de fautes visiteuses Poprad ne parvient pas à en finir avant le dernier tiers. Il faut se rendre en prolongation, elle ne dure que 32 petites secondes puisque Bodа́k donne la victoire aux locaux qui remettent les compteurs à zéro dans ce quart de finale.

Banská Bystrica signe une troisième victoire de suite dans la série et se place à un succès de la qualification et Košice au bord du gouffre. Myklukha ouvre rapidement le score il faut à peine dix secondes aux visiteurs pour égaliser. Mikúš donne l'avantage au champion en titre en powerplay. Puis les métallurgistes tiennent leur avance, mais pas jusqu'au bout. A 35 secondes du terme Kabáč égalise dans une immense clameur. Pour la quatrième fois en quatre matchs il faut disputer une prolongation. Mais pour la première fois elle ne donne rien et c'est la fusillade qui détermine le vainqueur. Quatre béliers sur cinq trouvent la faille et donnent la victoire aux locaux qui prennent le large dans la série. qui a perdu les deux premiers matchs àa gagné les deux à domicile et égalise la série. Ce quatrième match a été complexe pour les chamois. Largement dominateurs les locaux ouvrent le score en powerplay au début du dernier tiers grâce à. Les loups parviennent à égaliser avant la deuxième sirène grâce à. Malgré une pluie de fautes visiteuses Poprad ne parvient pas à en finir avant le dernier tiers. Il faut se rendre en prolongation, elle ne dure que 32 petites secondes puisquedonne la victoire aux locaux qui remettent les compteurs à zéro dans ce quart de finale.signe une troisième victoire de suite dans la série et se place à un succès de la qualification etau bord du gouffre.ouvre rapidement le score il faut à peine dix secondes aux visiteurs pour égaliser.donne l'avantage au champion en titre en powerplay. Puis les métallurgistes tiennent leur avance, mais pas jusqu'au bout. A 35 secondes du termeégalise dans une immense clameur. Pour la quatrième fois en quatre matchs il faut disputer une prolongation. Mais pour la première fois elle ne donne rien et c'est la fusillade qui détermine le vainqueur. Quatre béliers sur cinq trouvent la faille et donnent la victoire aux locaux qui prennent le large dans la série. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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