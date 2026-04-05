Košice : 2-3 ap (0-1)

Skalica - Prešov : 3-4

Humenné - Trenčín : 4-7



Photographe : Martin Baumann pour TASR Košice s'impose à Bratislava pour le premier match Bratislava -: 2-3 ap (0-1)Skalica -: 3-4Humenné -: 4-7

Coup d'envoi de la deuxième série de demi-finales, le Slovan reçoit Košice pour un classico. Le début de match est engagé et disputé, Zeleňák ouvre le score pour les locaux d'un coup de fusil de la ligne bleue. Les visiteurs pressent mais ne peuvent égaliser avant la deuxième sirène. Au début du deuxième tiers, Bučko lance de la bleue, le gardien local repousse devant lui, Liščinský pousse au fond pour égaliser. Le Slovan ne panique pas et repart dans l'autre sens, une passe magnifique de Pecararo au deuxième poteau pour Dmowski qui reprend victorieusement. Le temps file et Bratislava malgré quelques bonnes occasions ne peut tuer le match. Košice met également la pression pour revenir, et finalement à six minutes du terme débloque le match. Mikúš sert Jellúš au premier poteau il prolonge parfaitement de l'autre côté pour Pet ráš qui n'a plus qu'à pousser dans la cage grande ouverte. Les visiteurs continuent de pousser mais ne parviennent pas à passer devant malgré une énorme occasion en toute fin de rencontre, le palet file dans l'angle grand ouvert mais il n'y a aucun métallurgiste bien placé. Il faut donc disputer une prolongation. Celle-ci est complètement aux mains de Košice. Mikúš derrière la cage locale remet dans l'axe pour Pet ráš qui d'un tir décroisé fusille Janus à bout portant et donne la victoire aux visiteurs et la première défaite des playoffs pour Bratislava qui tentera de se reprendre dès demain.

Skalica n'a toujours pas remporté le moindre point et s'incline encore à domicile cette fois contre Prešov qui reste à la deuxième place du classement. Hamráček inscrit un doublé, Avtsin marque aussi deux points. Par trois reprises les chevaux ont été mené au score par les locaux mais ils ont réussi à revenir à hauteur à chaque fois. Au dernier tiers, Berlev donne la victoire à Prešov qui a désormais cinq points d'avance sur la troisième place.

Humenné a domicile a longtemps fait douter le Dukla mais finit par s'incliner après un dernier tiers dantesque. Au premier tiers les deux équipes se neutralisent avec un but chacun, les lions sortent en avance du deuxième à 3-2. Mais un doublé de Ahl à deux minutes d'intervalle renverse le match, Trenčín creuse l'écart mais le HC21 recolle en powerplay. Bellerive inscrit son deuxième but du match en powerplay avant que Ahl ne complète le tour du chapeau en cage vide.

Classement barrages :