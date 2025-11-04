|
Tipsport Liga
|Hockey sur glace - Tipsport Liga : Bataille pour la survie
|Spišská Nová Ves sort de la zone rouge en remportant avec brio le match des mal classés. Poprad se cale au chaud, le Dukla remonte 5e, Žilina 3e. le Slovan creuse son avance
|Source : hockeyslovakia.sk
Phil Rouinssard
Hockey Hebdo
|le 13/12/2025 à 22:06
Nitra - Trenčín : 2-4
Poprad - Košice : 7-1
Spišská Nová Ves - Michalovce : 5-0
Zvolen - Bratislava : 1-4
Žilina - Banská Bystrica : 5-4 TAB
|TASR
|Spišská Nová Ves sort de la zone rouge avec une large victoire
Spišská Nová Ves sort de la zone rouge en écrasant Michalovce et en lui refilant la patate chaude. Surák blanchit avec 34 arrêts. Kaspick, Rapáč et Turanský comptent tous deux points.
Le Slovan s'impose logiquement à Zvolen et prend désormais sept points d'avance sur son dauphin, qui s'incline pour la troisième fois de suite. Šimun et Elson marquent deux points.
Žilina retrouve le podium avec un succès au tirs au but contre Banská Bystrica dans un match renversant. Après avoir été mené 4-0 dans le premier tiers, les loups égalisent avant de remporter la fusillade. Ranford marque quatre points et le tir au but vainqueur.
Trenčín grimpe au cinquième rang avec une bonne victoire remporté à Nitra. Après un premier tiers vierge, les équipes se neutralisent au second avec deux buts chacun. Varone en powerplay donne l'avantage au Dukla à dix minutes du terme. Deux minutes plus tard, Descheneau marque son deuxième but du soir pour assurer la victoire des visiteurs.
Poprad reste bien au chaud en humiliant Košice qui prend une deuxième claque de suite. Majdan marque un doublé et trois points, Calof a lui aussi marqué deux buts. Lefebvre et Török ont même compté quatre points.
Classement :
- Slovan Bratislava : 59 pts
- HK Nitra : 52 pts
- Vlci Žilina : 50 pts
- HC Košice : 49 pts
- HC Dukla Trenčín : 42 pts
- HC MONACObet Banská Bystrica : 41 pts
- HK32 Liptovský Mikuláš : 41 pts
- HK Poprad : 39 pts
- HKM Zvolen : 34 pts
- HK Spišská Nová Ves : 34 pts
- HK Dukla Michalovce : 32 pts
- HC Prešov : 23 pts
