Nitra - Michalovce : 5-3 (3-2)

Trenčín - Humenné : 3-2

Prešov - Skalica : 7-4



TASR Prešov au diesel commence bien les barrages - Michalovce : 5-3 (3-2)- Humenné : 3-2- Skalica : 7-4

Nitra passe laborieusement devant Michalovce en remportant à domicile le match 5. Virtanen permet à deux reprises aux renards de mener la danse mais les locaux parviennent à égaliser à chaque fois. En fin de deuxième période, Molnar en powerplay puis Passolt permettent au vice-champion en titre de tenir la corde Michalovce recolle mais ne pourra pas égaliser et encaisse un dernier but en cage vide.

Les barrages, mini championnat à quatre équipes (deux derniers d'Extraliga et deux premiers de 1. Liga) démarrent, seuls les deux premiers disputeront la saison en élite l'an prochain.

Prešov a connu un match compliqué contre Skalica champion de 1 Liga mais préserve l'essentiel devant ses partisans et prend la tête du barrage. Brincko ouvre le score pour les locaux après dix minutes de jeu. Les rois marquent deux buts en 30 secondes pour renverser complètement le match. Sur un powerplay en fin de période Obdržálek porte déjà le score à 3-1. Dès la reprise les chevaux force, Indrasis puis Chalupa marquent ce qui leur permet d'égaliser. Skalica repasse devant mais à 3 secondes de la deuxième sirène, les locaux égalisent. Prešov fait la différence en dernier acte, Kadyrov donne l'avantage, Berlev le double avant que Indrasis ne conclue dans la cage vide.

Le Dukla a bien démarré mais s'ess fait peur contre Humenné, deuxième du deuxième échellon et relégué l'an passé. Varone ouvre le score au premier tiers. Au tiers médiant les locaux prennent le large grâce à Bellerive et Šiška. En fin de période, Toma débloque le score des lions. Humenné rapproche le score au début de la dernière période et donne de l'espoir aux visiteurs qui ne recolleront pas. Junca repousse 27 arrêts dans la victoire des siens.

Classement barrages :