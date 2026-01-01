 
Tipsport Liga
Hockey sur glace - Tipsport Liga : Dans le bon groupe
 
Poprad assure sa place dans ceux qui seront directement qualifiés pour les quarts
 
Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 06/03/2026 à 20:53
Photo hockey Tipsport Liga : Dans le bon groupe - Tipsport Liga
TASR
Poprad s'impose au forceps à Zvolen et rejoint les quarts

Košice - Žilina : 4-3 TAB
Liptovský Mikuláš - Bratislava : 1-3
Michalovce - Trenčín : 2-6
Nitra - Prešov : 8-6
Spišská Nová Ves - Banská Bystrica : 1-0
Zvolen - Poprad : 3-4 ap


Classement :
  1. HK Nitra : 106 pts
  2. Slovan Bratislava : 102 pts
  3. HC Košice : 98 pts
  4. Vlci Žilina : 90 pts
  5. HK Poprad : 83 pts
  6. HC MONACObet Banská Bystrica : 83 pts
  7. HK Spišská Nová Ves : 78 pts
  8. HK32 Liptovský Mikuláš : 74 pts
  9. HKM Zvolen : 70 pts
  10. HK Dukla Michalovce : 69 pts
  11. HC Dukla Trenčín : 61 pts
  12. HC Prešov : 37 pts
 
 
