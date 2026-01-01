Tipsport Liga Hockey sur glace - Tipsport Liga : Dans le bon groupe Poprad assure sa place dans ceux qui seront directement qualifiés pour les quarts Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 06/03/2026 à 20:53 Tweeter TASR Poprad s'impose au forceps à Zvolen et rejoint les quarts

Košice - Žilina : 4-3 TAB

Liptovský Mikuláš - Bratislava : 1-3

Michalovce - Trenčín : 2-6

Nitra - Prešov : 8-6

Spišská Nová Ves - Banská Bystrica : 1-0

Zvolen - Poprad : 3-4 ap





Classement :

HK Nitra : 106 pts Slovan Bratislava : 102 pts HC Košice : 98 pts Vlci Žilina : 90 pts HK Poprad : 83 pts HC MONACObet Banská Bystrica : 83 pts HK Spišská Nová Ves : 78 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 74 pts HKM Zvolen : 70 pts HK Dukla Michalovce : 69 pts HC Dukla Trenčín : 61 pts HC Prešov : 37 pts











