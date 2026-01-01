Accueil
Tipsport Liga
Hockey sur glace - Tipsport Liga : Dans le bon groupe
Poprad assure sa place dans ceux qui seront directement qualifiés pour les quarts
Source : hockeyslovakia.sk
Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo
le 06/03/2026 à 20:53
TASR
Poprad s'impose au forceps à Zvolen et rejoint les quarts
Košice
- Žilina : 4-3 TAB
Liptovský Mikuláš -
Bratislava
: 1-3
Michalovce -
Trenčín
: 2-6
Nitra
- Prešov : 8-6
Spišská Nová Ves
- Banská Bystrica : 1-0
Zvolen -
Poprad
: 3-4 ap
Classement :
HK Nitra : 106 pts
Slovan Bratislava : 102 pts
HC Košice : 98 pts
Vlci Žilina : 90 pts
HK Poprad : 83
pts
HC MONACObet Banská Bystrica : 83 pts
HK Spišská Nová Ves : 78 pts
HK32 Liptovský Mikuláš : 74
pts
HKM Zvolen : 70 pts
HK Dukla Michalovce : 69 pts
HC Dukla Trenčín : 61 pts
HC
Prešov : 37 pts
