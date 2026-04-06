Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipsport Liga Hockey sur glace - Tipsport Liga : De retour Bratislava remporte le match 2 et égalise la demi-finale Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 06/04/2026 à 20:58 Tweeter Bratislava - Košice : 3-2 (1-1)

TASR Le Slovan remporte le match 2 et égalise

Les locaux démarrent fort et se montrent dangereux d'entrée. Les métallurgistes résistent mais cèdent après cinq minutes de jeu. Elson tente de centrer, le palet monte et retombe juste devant la cage et Dmowski n'a plus qu'à pousser à bout portant pour ouvrir le score de manière chanceuse (1-0).

Acolatse est expulsé pour un geste complètement stupide un coup au visage alors que le coup de sifflet à retenti. Mais même à cinq minutes de powerplay, Košice ne parvient pas à déjouer Janus. Les visiteurs reviennent fort au deuxième tiers. Šedivý empêche la sortie de zone remet dans le cercle gauche pour Deyl qui prolonge jusqu'à la bleue pour Kohút qui envoie un missile au fond des buts et égalise (1-1).

Le jeu s'équilibre sur un bon niveau et le score ne bouge pas. Les visiteurs sont pénalisés en fin de période, le powerplay de la capitale se créée des ouvertures. Dmowski efface un défenseur d'un bon mouvement et d'un lancer du poignet de qualité fusille le gardien côté plaque (2-1).

Au dernier vingt, Košice peine à se montrer dangereux mais finalement sur une contre offensive parfaitement exécutée elle égalise. Havrila dévie de l'autre côté pour Lamper qui breake très vite et vient remettreles deux équipes dos à dos (2-2).

Les métallurgistes restent à l'offensive et maintiennent la pression. Janus doit s'interposer face à de très dangereuses occasions mais la porte reste fermée. Le temps file et on semble se diriger vers une prolongation mais à 2'50 du terme le Slovan reprend les commandes. Takáč contourne la cage et dépose une offrande au second poteau où Bakoš est sans marquage, il pousse au fond et fait gronder l'arena (3-2).

Il ne reste plus beaucoup de temps et les visiteurs ne parviendront pas à revenir et doivent s'incliner. Bratislava se reprend et égalise dans la série avant les deux prochains matchs à Košice. Košice vainqueur sur le fil du premier match à l'extérieur espère rééditer la performance, le Slovan doit quasiment impérativement l'emporter à moins de se mettre déjà en difficultés avant les deux matchs à l'extérieur.Les locaux démarrent fort et se montrent dangereux d'entrée. Les métallurgistes résistent mais cèdent après cinq minutes de jeu.tente de centrer, le palet monte et retombe juste devant la cage etn'a plus qu'à pousser à bout portant pour ouvrir le score de manière chanceuseest expulsé pour un geste complètement stupide un coup au visage alors que le coup de sifflet à retenti. Mais même à cinq minutes de powerplay, Košice ne parvient pas à déjouer. Les visiteurs reviennent fort au deuxième tiers.empêche la sortie de zone remet dans le cercle gauche pourqui prolonge jusqu'à la bleue pourqui envoie un missile au fond des buts et égaliseLe jeu s'équilibre sur un bon niveau et le score ne bouge pas. Les visiteurs sont pénalisés en fin de période, le powerplay de la capitale se créée des ouvertures.efface un défenseur d'un bon mouvement et d'un lancer du poignet de qualité fusille le gardien côté plaqueAu dernier vingt, Košice peine à se montrer dangereux mais finalement sur une contre offensive parfaitement exécutée elle égalise.dévie de l'autre côté pourqui breake très vite et vient remettreles deux équipes dos à dosLes métallurgistes restent à l'offensive et maintiennent la pression.doit s'interposer face à de très dangereuses occasions mais la porte reste fermée. Le temps file et on semble se diriger vers une prolongation mais à 2'50 du terme le Slovan reprend les commandes.contourne la cage et dépose une offrande au second poteau oùest sans marquage, il pousse au fond et fait gronder l'arenaIl ne reste plus beaucoup de temps et les visiteurs ne parviendront pas à revenir et doivent s'incliner. Bratislava se reprend et égalise dans la série avant les deux prochains matchs à Košice.



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