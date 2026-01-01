Spišská Nová Ves - Michalovce : 5-0 (1-1)

Liptovský Mikuláš - Zvolen : 5-0 (2-0)



Jäzva Spišská Nová Ves écrase Michalovce et égalise la série Spišská Nová Ves battu à domicile au match 1 ne devait pas se louper pour la deuxième rencontre face à Michalovce. Force est de constater que les lynx ont remis les pendules à l'heure en remportant un tonitruant succès sans appel. Pourtant la victoire ne s'est dessinée que dans l'ultime vingt. Martel donne l'avantage aux locaux sur un powerplay bien géré au premier vingt. SNV domine le jeu au deuxième tiers mais le score ne bouge pas. C'est encore Martel qui double la mise au début du dernier tiers. La minute qui suit, Romaňák alourdit déjà la mise. Un doublé de Giľák envoie les renards au tapis. Avec 26 arrêts, Surа́k blanchit. Spišská Nová Ves égalise de la meilleure manière, mais les deux prochains matchs se dérouleront à Michalovce.

Le HK32 qui avait eu recours à une longue prolongation la veille pour se défaire de Zvolen, lui a cette fois infligé une correction au match 2 et double la mise. Le HKM dos au mur devra remporter deux matchs à domicile pour rester en vie. Farren inscrit un doublé et trois points. Záborský compte deux points. Lebedeff blanchit avec 22 arrêts.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Michael Farren (HK32 Liptovský Mikuláš)

** : Danick Martel (HK Spišská Nová Ves)

* : Matej Giľák (Spišská Nová Ves)