Michalovce - Košice : 5-2

Žilina - Nitra : 6-4

Trenčín - Bratislava : 3-4 TAB

Liptovský Mikuláš - Spišská Nová Ves : 3-2 ap

Poprad - Prešov : 3-2 ap



TASR/Profimedia Žilina s'impose dans un match disputé contre Nitra - Nitra : 6-4Trenčín -: 3-4 TAB- Spišská Nová Ves : 3-2 ap- Prešov : 3-2 ap Žilina remet enfin la marche en avant avec une victoire convaincantre contre Nitra qui décroche avec une deuxième défaite de rang. Il ne fallait pas arriver en retard avec l'ouverture du score visiteuse de Chrenko moins de deux minutes après le coup d'envoi. Kostenko double déjà la mise après cinq minutes de jeu. Wałęga réduit le score immédiatement après. Le Polonais en feu, va renverser le match à lui seul au deuxième vingt. Il égalise dès la reprise après 17 secondes de jeu. Wałęga complète le natural hat-trick et permet aux loups de passer devant. Profitant d'un double powerplay au début du dernier vingt, Passolt égalise. Chicoine remet les Vlci devant mais 40 secondes plus tard, Nitra égalise encore. Žilina ne désarme pas et Ranford parvient à remettre les locaux devant, encore. Les visiteurs forcent mais la porte verte reste fermée. Wałęga complète son incroyable soirée avec un quatrième but en cage vide. Žilina revient à une longueur du podium.

Le Slovan l'emporte au bout du suspense, après la séance de fusillade à Trenčín. Le Dukla a rapidement mené 2-0 puis 3-2 avec trois points de Descheneau, mais doivent finalement se contenter d'un seul point.

Le HK32 s'impose difficilement contre Spišská Nová Ves grâce à un but en prolongation dans l'overtime signé Vojtech. Les locaux s'en sortent très bien eux qui ont été mené tout le match, n'égalisant qu'à 1'22 du terme grâce à Robertson. Un succès clé pour Liptovský Mikuláš qui monte au cinquième rang. Deuxième victoire de suite pour Michalovce qui reste hors de la zone rouge. Ce soir ils ont humilié le champion en titre, Košice, bien pâle pour sa deuxième défaite consécutive. Deux buts en deux minutes à la moitié du premier tiers signés Spodniak et Roy donnent une bonne avance aux locaux. Les métallurgistes réduisent bien l'écart mais à l'ultime minute de jeu les renards marquent encore. Fominykh puis Martel creusent encore l'avance du Dukla au tiers médiant, la messe est dite. La réduction du score en powerplay dans la dernière période par Košice n'est qu'anecdotique.

Poprad s'impose difficilement à domicile contre Prešov sur un but en prolongation de Šotek. Les chamois avaient pourtant bien mal commencé le match, menés 2-0 après un tiers avec des buts encaissés en infériorité. Les locaux patients, marquent un but par tiers et complète le retour en prologation. Poprad grimpe provisoirement au 8e rang, en attendant le match de Zvolen demain. Un seul point pris pour les chevaux alors que leurs adversaires directs ont gagné, cela se complique encore.



Classement : Slovan Bratislava : 56 pts HK Nitra : 52 pts HC Košice : 49 pts Vlci Žilina : 48 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 41 pts HC MONACObet Banská Bystrica : 40 pts HC Dukla Trenčín : 39 pts HK Poprad : 36 pts HKM Zvolen : 34 pts HK Dukla Michalovce : 32 pts HK Spišská Nová Ves : 31 pts HC Prešov : 23 pts