Nitra - Poprad : 3-2 (1-1)



TASR Nitra remporte le match 2 et égalise dans la série - Poprad : 3-2 (1-1) Vainqueur en prolongation au match 1 Poprad a bien démarré la série et veut confirmer. Nitra qui a déjà perdu l'avantage de la glace doit impérativement égaliser en remportant cette partie sous peine d'êtré déjà en difficultés. Les locaux prennent rapidement l'ascendant avec un but de Paulovič assez précoce. Le mince avantage est maintenu durant tout le premier tiers, puis le second. Calof finit par égaliser à la 47ème. Les visiteurs sont pénalisés dans la foulée et sur le powerplay, Turansky remet les siens devant.

Poprad pousse pour revenir au score sans résultat. En fin de match les chamois sortent leur gardien pour tenter de revenir. Čederle en profite pour faire trembler le filet désert et assurer la victoire de Nitra.