Tipsport Liga
Žilina, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš & Trenčín restent invaincus au sommet. Le Slovan et Poprad remportent leur premier succès
 
Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 14/09/2025 à 20:13
Košice - Liptovský Mikuláš : 3-4 TAB
Poprad - Michalovce : 5-4
Prešov - Banská Bystrica : 0-6
Spišská Nová Ves - Bratislava : 1-3
Nitra - Trenčín : 2-3 TAB
Zvolen - Žilina : 1-4

Žilina remporte un deuxième net succès d'affilée

 
Žilina brille avec un second succès d'affilée remporté cette fois à Zvolen. Les loups sont rapidement devant grâce à un powerplay et doublent la mise peu après. Un doublé de Korczak au dernier tiers assurent la victoire des Vlci qui sont deuxièmes ex-aequo. 
Banská Bystrica déjà large vainqueur au premier match, remet le couvert chez le promu avec une victoire sans appel. GalipeauKukuča et Šoltés inscrivent tous deux points. Les béliers sont plus que jamais premiers.
Deuxième succès consécutif pour le HK32 qui s'impose aux tirs au but chez les champion en titre, Košice.  Les visiteurs ont mené tout le match notamment grâce à deux buts de Ferkovič mais se sont fait rattraper en fin d'exercice avant de remporter la fusillade.
Le Dukla Trenčín s'impose à Nitra aux tirs au but

Le Dukla remporte un deuxième succès de suite mais a du lui aussi patienter jusqu'aux tirs au but pour  se débarrasser de Nitra. Au premier tiers, Josling ouvre le score pour les visiteurs, le vice-champion égalise au tiers médiant mais Krajčovič remet Trenčín devant. Okoličány permet à Nitra d'égaliser une deuxième fois. Bellerive est le seul à marquer en fusillade pour assurer la victoire du Dukla.
Premier succès pour le Slovan qui s'impose logiquement à Spišská Nová Ves avec deux points pour O'Connor.
Poprad se ressaisit après une première défaite avec un succès serré contre Michalovce. Les chamois menaient pourtant 3-1 à l'entame du deuxième tiers mais les renards parviennent à égaliser et même à passer devant, le spectre du match de vendredi est de retour. Cracknell égalise au dernier vingt avant que Kotvan ne donne la victoire en fin de rencontre.


Classement :
  1. HC MONACObet Banská Bystrica : 6 pts
  2. Vlci Žilina : 6 pts
  3. HK32 Liptovský Mikuláš : 5 pts
  4. HK Dukla Trenčín : 5 pts
  5. HC Košice : 4 pts
  6. Slovan Bratislava : 3 pts
  7. HK Poprad : 3 ptd
  8. HC Prešov : 3 pts
  9. HK Nitra : 1 pt
  10. HK Spišská Nová Ves : 0 pt
  11. HK Dukla Michalovce : 0 pt
  12. HKM Zvolen : 0 pt
 
 
