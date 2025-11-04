|
|Tipsport Liga
|Hockey sur glace - Tipsport Liga : Encore un carton
|En match avancé Košice remporte un deuxième tonitruant succès de suite, Zvolen poursuit sa remontée
|Source : hockeyslovakia.sk
Philippe Rouinssard
Hockey Hebdo
|le 21/10/2025 à 23:54
|Photographe : Martin Baumann / TASR
|Košice cartonne Michalovce
Košice - Michalovce : 6-2
Zvolen - Trenčín : 3-2 TAB
Deuxième carton de suite pour Košice qui cette fois a régalé son public en corrigeant Michalovce. Le héros du match c'est Krivošík auteur d'un hat-trick et de pas moins de cinq points. Mikúš compte trois mentions d'aide. Un succès qui donne la quatrième place provisoire pour le champion en titre.
Dans le deuxième match avancé, Zvolen s'impose en fusillade face au Dukla qui subit sa septième défaite d'affilée, rien ne va plus dans l'armée slovaque.
Classement :
- Vlci Žilina : 30 pts
- HK Nitra : 30 pts
- Slovan Bratislava : 29 pts
- HC Košice : 25 pts
- HC MONACObet Banská Bystrica : 24 pts
- HK32 Liptovský Mikuláš : 20 pts
- HKM Zvolen : 18 pts
- HK Spišská Nová Ves : 17 pts
- HC Dukla Trenčín : 16 pts
- HK Dukla Michalovce : 11 pts
- HK Poprad : 10 pts
- HC Prešov : 9 pts
